川普對等關稅台灣名列Country 「北京不開心」再重申這1句

美國總統川普美東時間2日於白宮宣布對等關稅政策，台灣名列Country欄位第4位。中國駐美大使謝鋒發文重申「台灣是中國的台灣」，未對美國將再對中國加徵34%關稅表態。

川普（Donald Trump）宣布對等關稅政策，將課徵其他國家對美國課徵關稅的一半，他在記者會上所用看板列有Country欄位，中國名列第1位，將被加徵34%關稅；台灣名列第4位，將被加徵32%關稅。

謝鋒在X平台透過英文發文表態，關注焦點不在中國將被加徵關稅，反倒是台灣名列Country欄位。

謝鋒表示，「#台灣是中國的台灣。我們將繼續以最大誠意、最大努力爭取和平統一；不過絕不給任何形式『台獨』勢力留有任何空間」。

謝鋒為發文搭配中國領導人習近平公開發言影片。習近平於影片中說道，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，我們堅持以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景」。

華爾街日報3日報導將謝鋒發文動機連結川普白宮記者會所用看板。報導表示，中國被名列對等關稅公告第1位，其將面臨新的關稅問題挑戰；現在又多了一個北京憤怒的理由－台灣被列為一個國家。

川普宣布對等關稅政策，將對中國加徵34%關稅，加上先前美國對中國加徵關稅20%，累計關稅稅率將達54%。