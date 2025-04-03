【重磅快評】李嘉誠給美國添彈藥

四月二日過去了，香港首富、長江和記集團負責人李嘉誠未依先前宣布時程，將轄下遍布二十三國的四十三個港口出售給美國貝萊德集團，不是計畫變卦，而是因計畫影響太過鉅大，先前買賣雙方就設定一百四十五天諮商期，可以說是「以拖待變」，也可能簽下買賣合約，要看合約牽涉各方各自堅持的立場如何較勁，又怎麼強硬。

李嘉誠籍隸香港，經濟上是獨立關稅區，政治上宗主國是中國，大量港口轉讓宗主國的態度自然是關鍵，尤其上任七十多天的美國總統川普毫不掩飾把中國當敵對國，大力鼓吹的印太戰略亦復如此，要把港口轉讓給具敵意的美國，雖然李嘉誠聲稱「在商言商」，也有緩頰的「商人無祖國」說詞，但北京當局的強硬態度可以期待。

交易的港口最引人矚目的是巴拿馬運河東、西兩端出海港，這兩個港口掐住五十二公里長的整個運河營運，雖然中方目前占有近三成營運量，但出售後等於整條運河交給美國；再加上其它四十餘個港口，等於大量交出全球海運控制權，可能的影響還不只是生意，包括海洋通行等都將面臨巨大變化。

李嘉誠可能確是以「在商言商」定調這筆港口交易，但任一與這些港口往來、依賴的國家可就不那麼輕鬆；截至目前北京的態度還算含蓄，遵守「公平競爭」、「公共利益」原則，言下之意李嘉誠不能打包交給貝萊德財團，一百四十五天諮商期過後，必須有公平競爭程序，想爭取這些港口任一個營運者，都可以參加競標；至於另一原則「公共利益」範圍更是開闊，爭議更多。

長江和信集團總部在香港，對該集團的直接影響是其過往獨立關稅領域的地位被削減，或剝奪，事實是稍早美國當局宣布加徵中國關稅時，即強硬表示這項加徵行為也適用於香港，完全無視香港獨立關稅領域有其歷史由來。李嘉誠賣港口給美國，無疑是認同香港獨立關稅區域地位被剝奪。

李嘉誠出售港口給美國台灣無置喙餘地，尤其台灣與巴拿馬2017年斷交迄今已多年，但對李嘉誠這樣在商言商，似乎得擔心美國老大哥對台變臉。