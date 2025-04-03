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在南京中山陵回顧國父精神 夏立言：兩岸沒有鴻溝跨不過

聯合報／ 記者黃雅慧／南京即時報導
國民黨副主席夏立言（中）赴陸，3日上午與國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右）、淡江大學大陸所榮譽教授趙春山，於中山陵牌樓前合影。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言（中）赴陸，3日上午與國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右）、淡江大學大陸所榮譽教授趙春山，於中山陵牌樓前合影。記者黃雅慧／攝影

面對當前兩岸關係嚴峻，內外部縈繞不利因素，國民黨副主席夏立言3日代表國民黨赴南京中山陵謁陵後表示，國民黨非常強調交流的重要性，要告訴台灣民眾，並包括大陸當局，兩岸絕對不能兵戎相見，所以一定要提出另一個和平的選項，「這是我們此行最重要的目的，而且這是大多數台灣人民的心聲，我相信這也是大陸同胞的心聲。」

夏立言3日上午9時許抵達中山陵，登上象徵當時全中國民眾數目（3億9200萬人）寓意的392級台階後，至祭堂進行謁陵儀式，並進入後殿墓室瞻仰孫中山先生的石棺。隨即在中山陵後進行發言與受訪。

謁陵後夏立言稱，今年是孫中山先生逝世100年，孫中山先生很多對於中國大陸的規劃，在大陸、在台灣一一實現，「按照中山先生他的遺志和平奮鬥救中國，我覺得兩岸之間是沒有什麼鴻溝是跨不過去的。」

夏立言赴陸期間，大陸東部戰區1日起實行軍演，2日晚間宣告結束，台海局勢升溫，除了民進黨，國民黨內部對夏立言一行人此時赴陸也有些雜音，他回應，「我想現在的挑戰永遠是艱巨的，我想我們中國國民黨的立場，朱主席在昨天以及之前的幾次講話都講得非常清楚，我們非常強調交流的重要性。」

夏立言進一步說，兩岸一定要走和平的路線，絕對不能夠兵戎相見，讓中國國民黨做一個在台灣一個負責任的反對黨，也是一個很重要的一股力量，一定要把這個聲音讓大陸的當局知道。

「越是這種困難的時候，我們越要強調交流的重要性，」夏立言強調，「很多人以前跟我講，你再困難沒有中山先生當年困難，相信這是給我們最好的一個啟示，不管情況多困難多艱苦，我們中國國民黨一定會往對兩岸人民最有利的方向一個道路來進行。」

夏立言一行人此行，於3月30日在河南省與河南省委書記劉寧會面；3月31日上午在河南鄭州參與乙巳年黃帝故里拜祖大典；4月2日下午在江蘇省徐州與國台辦主任宋濤會見，4月3日上午赴南京中山陵祭拜孫中山先生。

國民黨副主席夏立言一行人3日9時許抵中山陵，登上有代表民眾數量寓意的392級台階。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言一行人3日9時許抵中山陵，登上有代表民眾數量寓意的392級台階。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言一行人登頂中山陵後，俯瞰南京市區。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言一行人登頂中山陵後，俯瞰南京市區。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言3日代表國民黨赴南京中山陵謁陵。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言3日代表國民黨赴南京中山陵謁陵。記者黃雅慧／攝影

國民黨 夏立言 孫中山

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