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夏立言會宋濤 反映台灣要和平
中國國民黨副主席夏立言昨在江蘇與大陸國台辦主任宋濤會面，夏立言表示此行重要目的是反映台灣社會要和平、要發展、要交流的民意；他說，目前維繫台海和平管道少，發生誤判、衝突可能越來越高，民間交流不可或缺。
宋濤在會見開場白先引述大陸國家主席習近平之言稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能解開，沒有什麼問題或者商量，沒有任何勢力能把我們分開」。
「兩岸是一家人，不是敵人。」宋濤說，民進黨當局採取種種措施阻礙兩岸人民交往交流，但兩岸同胞血脈親情不會斷、往來不會停、交流合作不會少，任何台獨分裂挑釁必定失敗，台獨分子種種惡行必遭懲處，大陸堅決反對台獨分裂，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在民進黨當局頑固堅持台獨立場，搞台獨挑釁及種種賣台引戰舉措，嚴重損害台海和平。
夏立言說，中國國民黨長期以來兩岸政策都是遵循黨章規定，在九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸和平發展。夏立言一行人預計今日赴南京中山陵謁陵。
中共軍事科學院副研究員付征南指出，第一日演訓沒有公布代號，第二日又發起有代號演練，透露共軍行動背後的重要信息是「變」，根據戰場需要隨時隨地對作戰計畫進行靈活調整、動態更新、精確把控。
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