建交75年互致賀電 習近平喊話印度加強交流合作

大陸與印度關係出現緩和跡象，據大陸外交部一日晚間發布，當日大陸國家主席習近平與印度總統穆爾穆互致賀電，慶祝雙方建交七十五周年。習近平說，願增進雙方戰略互信，加強各領域交流合作，深化在重大國際事務中的溝通和協調，共同維護好中印邊境地區和平安寧。

據大陸外交部，習近平一日和穆爾穆互致賀電的同日，大陸國務院總理李強、外長王毅，也分別和印度總理莫迪、外長蘇傑生互致賀電，這是上月底，中印在北京舉行邊界會議、外交部官員磋商後，雙方交往的進一步升級。

賀電中，習近平以「龍象共舞」形容中印關係，認為這是「正確選擇」，表示雙方應堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，共謀相鄰大國和平共處、互信互利、共同發展的相處之道，共同推進世界多極化和國際關係民主化。習近平說，願和穆爾穆一道努力，增進雙方戰略互信，加強各領域交流合作，深化在重大國際事務中的溝通和協調，共同維護好中印邊境地區和平安寧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

據陸方發布，印度總理莫迪向李強表示，「印中關係的發展不僅有利於世界繁榮穩定，也有助於實現世界多極化」。

就中印關係，中共駐印度大使徐飛洪一日接受官媒專訪時表示，願與印度加強經貿等領域合作，進口更多符合大陸市場需求、銷路好的印度產品。但他也提到，希望印方為大陸企業營造公平、透明、永續的營商環境。

針對今年初舉行的中印副外長、外秘級對話期間，雙方同意恢復大陸內地和印度間直航航班，並採取措施，為兩國人員往來和互派記者提供便利。

徐飛洪則透露說，據其了解，目前雙方主管部門正就恢復直航、互派記者等問題「密集溝通，商討具體方案」。他表示衷心希望印方同大陸相向而行，推動上述事項「早日取得可視化進展」。