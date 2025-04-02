陸統戰部換將 「習派」技術官僚李干杰上任

在中美、兩岸關係緊張之際，中共主管統一戰線工作的職能部門換將，由中共總書記習近平執政後，重用的軍工系技術官僚之一的李干杰，接管中共中央統戰部，他已於2日以統戰部長的新身分，在北京主持長江生態環境保護座談會。

據新華社，各民主黨派中央、無黨派人士長江生態環境保護民主監督工作座談會2日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。報導還提到，中共中央政治局委員、中央統戰部部長李干杰主持會議。

另，央視新聞晚間同時報導，「中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰聽取部機關深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展情況。」石泰峰此前是統戰部長，相關報導顯示，李干杰、石泰峰已完成職務對調。

李干杰出生於1964年11月，現年60歲，清華大學工程物理系核反應爐工程專業畢業，曾任大陸首任生態環境部部、山東省委書記，在二十大後成為中央政治局委員中最年輕者，任中共中央書記處書記、中央組織部部長。如今，轉任統戰部長一職。

李干杰是核安全工程師出身，與現任新疆自治區黨委書記馬興瑞、重慶市委書記袁家軍等人一樣，被視為習近平執政遭重用的軍工系技術型官僚，更因畢業自清華大學，又被稱為習近平派系中清華大學系成員之一。

對於李干杰、石泰峰職務對調，港媒星島日報今天稍早曾報導，中共中央政治局前天召開會議，由中共總書記習近平主持，當時在會議上，通過組織部和統戰部的部長對調一案。報導還引述消息稱，如此高級別的領導對調相當罕見。