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夏立言：絕不願兩岸武力相向 宋濤指兩岸一家人非敵人

聯合報／ 記者黃雅慧／徐州即時報導
中國國民黨副主席夏立言2日在江蘇徐州大龍湖酒店與陸國台辦主任宋濤進行會面，夏立言表示此行重要目的是反應台灣社會要和平、要發展、要交流的民意。記者黃雅慧／攝影
中國國民黨副主席夏立言2日在江蘇徐州大龍湖酒店與陸國台辦主任宋濤進行會面，夏立言表示此行重要目的是反應台灣社會要和平、要發展、要交流的民意。記者黃雅慧／攝影

中國國民黨副主席夏立言2日在江蘇徐州大龍湖酒店與陸國台辦主任宋濤進行會面，夏立言表示此行重要目的是反應台灣社會要和平、要發展、要交流的民意，目前維繫台海和平管道少，發生誤判、衝突可能越來越高，因此民間交流不可或缺；宋濤說，「民進黨當局採取種種措施阻礙兩岸人民交往交流，但兩岸同胞的血脈親情不會斷，兩岸同胞人員往來也不會停，兩岸的交流合作也不會少，任何的台獨分裂挑釁必定失敗，台獨分子種種的惡行必遭懲處。」

值得注意的是，在夏立言訪陸期間，台海局勢升溫。大陸東部戰區在4月1日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目。並宣稱是對台獨分裂勢力嚴重警告和有力遏制。2日進一步發布代號「海峽雷霆-2025A」行動，為在台灣海峽中部、南部相關海域組織的演練。

宋濤開場白先引述大陸國家主席習近平之言稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能解開，沒有什麼問題或者商量，沒有任何勢力能把我們分開。」

宋濤說，「兩岸是一家人，不是敵人」，他們堅決反對台獨分裂，並稱「我們在堅持一個中國原則和九二共識的政治基礎上，同中國國民黨和島內各類各個政黨和政治團體人員共同努力來堅決反對排除分裂和外來關係。」

宋濤指出，當前台海局勢複雜嚴峻，「根源在於民進黨當局頑固堅持台獨立場，搞台獨挑釁，種種賣台引戰的舉措，嚴重損害了台海和平，嚴重損害了兩岸同胞的利益。」

夏立言表示，此趟除了赴鄭州祭拜中華民族共同始祖黃帝、明日將代表國民黨赴南京中山陵祭拜兩岸共同經歷的政治家孫中山先生外，今年適逢中山先生逝世百年，還有一目的是為了推動兩岸交流、聯繫台海和平。

夏立言說，「目前兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少，發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

夏立言稱，此行很重要的目的就是要反映台灣社會要和平，要發展、要交流的主流民意。也相信這是兩岸同胞人民的共同的心願。中國國民黨長期以來兩岸政策都是遵循黨章規定。在九二共識、反對台獨共同政治基礎之上，推動兩岸和平發展這條路線，這個立場其實從來沒有改變過。

據了解，夏立言此行於3月30日在河南省與河南省委書記劉寧會面，緊接著於3月31日上午在河南鄭州參與乙巳年黃帝故里拜祖大典。預計4月3日上午赴南京中山陵祭拜孫中山先生。

大陸國台辦主任宋濤在江蘇徐州與國民黨副主席夏立言會見時稱，「兩岸是一家人，不是敵人」，他們在堅持一個中國原則和九二共識政治基礎上，「同中國國民黨和島內各類各個政黨和政治團體人員共同努力來堅決反對排除分裂和外來關係。」記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦主任宋濤在江蘇徐州與國民黨副主席夏立言會見時稱，「兩岸是一家人，不是敵人」，他們在堅持一個中國原則和九二共識政治基礎上，「同中國國民黨和島內各類各個政黨和政治團體人員共同努力來堅決反對排除分裂和外來關係。」記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言2日在江蘇徐州大龍湖酒店與陸國台辦主任宋濤進行會面，大陸方面出席的國台辦交流局局長楊毅、國台辦新聞局長陳斌華、江蘇省台辦主任練月琴、國台辦聯絡局副局長凌子章、聯絡局副局長呂慧等，國民黨方面出席的人員有淡大中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉等人。記者黃雅慧／攝影
國民黨副主席夏立言2日在江蘇徐州大龍湖酒店與陸國台辦主任宋濤進行會面，大陸方面出席的國台辦交流局局長楊毅、國台辦新聞局長陳斌華、江蘇省台辦主任練月琴、國台辦聯絡局副局長凌子章、聯絡局副局長呂慧等，國民黨方面出席的人員有淡大中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉等人。記者黃雅慧／攝影

台海 台獨 夏立言

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