香港新警務處長指社會存在軟對抗 又批評美制裁

香港新任警務處處長周一鳴今天聲稱，本地社會仍有很多人以不同方式「軟對抗（政府）」，又強調不怕受到美國方面制裁。

周一鳴以副處長身分升任警務處處長，接替退休的蕭澤頣。

他接受本地媒體訪問時說，香港國安法及維護國家安全條例的實施有如「定海神針」，但儘管如此，社會仍然是暗湧處處，很多人以不同方式「軟對抗（政府）」，嘗試透過媒體、文化藝術項目等煽動他人。

對於是否擔心被美國政府制裁，周一鳴表示不擔心，又指美國政府制裁的做法屬「野蠻行為」，目的是打壓、恫嚇香港公職人員，尤其是警隊成員。

網上資料顯示，周一鳴於1995年加入警隊，長期主管刑事情報工作。2019年「反送中」運動爆發，同年底理工大學遭學生及示威者占據，與防暴警察爆發激烈衝突，時任西九龍總區副指揮官的周一鳴在前線統籌警方工作，包括圍堵理大及逮捕示威者。

在警方圍堵約兩週後，理大占據事件終告結束，過千名示威者在警方登記後離開，而警方在整個行動前後也拘捕了過千人。

在理大占據事件之後，周一鳴快速晉升，先是升為助理處長，然後升為高級助理處長，其後升任副處長，接管管理工作。

在「反送中」爆發後，前兩任警務處長鄧炳強及蕭澤頣先後被美國政府列入制裁名單中。

綜合網上訊息，美國當局制裁香港官員的法律基礎，源於美國的香港人權與民主法，以及香港自治法。

2020年7月香港實施國安法後，美國先後多次公布制裁中港官員，首輪名單有11人，包括時任行政長官林鄭月娥和警務處處長鄧炳強。最近，美方又宣布新增制裁6名中港官員，當中包括蕭澤頣。

在美方公布的多輪制裁名單中，香港警隊高層占多數。