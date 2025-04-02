陸鼓勵舉報「台獨打手」 邱垂正：中共對台無管轄權

大陸國台辦網站日前上線「台獨打手」舉報信箱，並公布「台獨打手」11人名單。陸委會主委邱垂正2日表示，中共對台灣沒有管轄權，他們的恐嚇對台灣人民沒有任何拘束力。他並提醒國人，赴陸的風險攀升，國人可多加利用陸委會「赴陸港澳登錄系統」。

陸委會2日在官方社群平台發布邱垂正錄製的宣導短片，就中共推出台獨舉報信箱做出說明。這次陸委會2天之內第3度就此議題發布主委說明影片。

邱垂正在影片中表示，針對中共一再設置各種名目的舉報信箱，意圖全面滋擾干預台灣內政，「在這𥚃特別請我們國人放心，中共對台灣沒有管轄權，他們的恐嚇對台灣人民沒有任何拘束力。」他抨擊稱，中共這一連串的作為，只會引起台灣民眾的反感，嚴重影響兩岸的正常交流。

邱垂正說，「我們也要再次提醒國人，赴陸的風險攀升，請謹慎評估赴陸港澳的必要性，並做好安全準備」。他指出，如果有需要，出發前可至陸委會「赴陸港澳登錄系統」登錄，以利政府在即時提供必要的協助，「有登錄更安心，請國人多加利用。」

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信箱，稱將「依法追責、終身追責」，這是繼去年設置台獨頑固分子專欄、舉報信箱後的又一舉措。並稱截至3月26日下午，接獲舉報郵件323封，包含內政部長劉世芳，和民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，北檢檢察官林達、林俊言、林俊廷，前聯電董事長曹興誠，網紅牙醫史書華以及網紅「八炯」（温子渝）、陳柏源等人入列。

陸委會副主委梁文傑27日指出，這是中共「堅定支持島內愛國統一力量」的具體行動，他並批評此舉是中共對台灣內政的全面滋擾，不但凸顯中共對台灣滲透統戰的嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範。