快訊

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

央視直播共軍演練遠火催毀高雄永安天然氣接收站

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
共軍2日軍演，演練以遠程火力摧毀高雄永安天然氣接收站。（圖／截圖自央視新聞畫面）
共軍2日軍演，演練以遠程火力摧毀高雄永安天然氣接收站。（圖／截圖自央視新聞畫面）

解放軍東部戰區宣布2日按「海峽雷霆-2025A」演練計劃，於東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對台灣重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊。在央視演習直播中，刻意播放參與演習的解放軍通報：「我旅永安天然氣接收站射擊完畢」，並稱目標已被摧毀。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅上午8時宣布，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

施毅隨後又於10時宣布，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

央視新聞則直播東部戰區遠火實彈射擊現場，從直播訊息來看，共軍此次演練以「遠箱火」（箱式遠程火箭炮）摧毀位於高雄的永安液化天然氣接收站，此次演練共計發射16發炮彈。

大陸國防大學教授張弛表示，遠箱火也被叫做「越海殺器」，它最大的優點就是「量大管飽」。遠箱火主要有四個特點：射程遠、精度高、火力猛、造價低。

張弛稱，遠箱火能夠擔當「越海殺器」的重任，也表明解放軍打擊台獨分裂勢力的手段更加豐富、更加強有力。

位於高雄市永安區的中油永安液化天然氣廠是台灣第一座液化天然氣專用接收站，建站初期設計總儲量為150萬噸，二期設計總儲量為300萬噸，現總儲量達450萬噸，是台灣目前最大液化天然氣接收站。

前總統蔡英文上任後積極推動綠能，也使得台灣能源日益仰賴進口天然氣。根據經濟能源署官網資料，2023年台灣能源總供給中有96.7％仰賴進口，整體能源供應中天然氣佔比為20.2％。因此，若永安天然氣接收站遭共軍摧毀，無疑將嚴重影響台灣整體能源及電力供應。

實彈 直播 解放軍

延伸閱讀

漢口街101成共軍演訓目標？蔣萬安說話了：造成民眾反感

共軍新代號「海峽雷霆」演練 陸專家：展示更嚴厲手段

10萬人看劉畊宏直播跳健身操　突遭強制中斷原因「絲襪破洞、穿著誘惑」

共軍軍演 解放軍報：若台獨挑戰底線 將採取斷然措施

相關新聞

中國5月起加強管理外國人宗教活動 納入國安元素

中國5月1日起將實施有關外國人在境內從事宗教活動的新規，是時隔15年再次修訂。學者分析指出，這次增加了有關涉及「國家安全...

「台獨就意味著戰爭」 《人民日報》評論稱賴清德是「戰爭製造者」

中共中央黨報《人民日報》2日在4版發表署名「鐘一平」的評論文章稱，共軍此次軍演是「對賴清德當局進行有力打擊和震懾」。文章...

春哥侃陸／川普玩關稅大棒 陸憂莊園協議帶來失落20年

中國大陸經濟學界近期熱議「東升西落」，有人樂觀看待，認為隨著川普二度就任美國總統後「歐洲向右，美國向內」，未來1年半到2年，中國的重要戰略機遇期已經打開。但也有學者對於美歐矛盾上升，就代表中歐關係回溫的觀點抱持反對意見。 聯合報資深香港特派員李春細緻分析兩派意見，更點出學界正在激烈爭論的「海湖莊園協議」，是否會像令日本走進失落30年的「廣場協議」一般，令中國走進失落的20年...

美制裁6陸港官員 陸喊反制

美國務院三月卅一日宣布制裁包括香港律政司長等六名大陸和香港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者。...

殲36密集試飛 星媒：陸在警告美

在美國防部長赫塞斯近日展開其任內首次亞太行前，被外界認為是共軍第六代戰機，暫名為「殲三十六」戰機，在短短十日內至少進行三...

中俄外長會談籌備5月習普會 王毅：推動世界走向多極化

大陸外交部長王毅1日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅表示，中方願同俄方一道，推動世界多極化。拉夫羅夫則說，王毅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。