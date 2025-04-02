香港警務處長換人 周一鳴升任
據公布，中國國務院今天根據香港行政長官李家超的提名和建議，任命周一鳴為新任警務處處長，免去蕭澤頣的處長職務；美國政府日前公布新增制裁6名中港官員，當中包括蕭澤頣。
新華社今天報導了上述任命消息。
蕭澤頤今年59歲，於2021年中出任警務處處長；按照香港警隊的規定，他2年前已屆退休之齡，但於2023年2月中獲延任，以處理警隊管理層的交接工作。
2019年香港爆發「反送中」運動，警方與示威者爆發前所未有的嚴重衝突。同年11月蕭澤頤的前任鄧炳強接任警務處處長。鄧炳強對「反送中」態度強硬，上任後立即強力鎮壓，令警隊變被動為主動，隨後這場運動受控。
這場運動結束後，鄧炳強升任為保安局局長，更被視為未來特首潛在人選之一。
新任警務處處長周一鳴原為副處長，他與蕭澤頣、鄧炳強一樣，同被視為對付「反送中」運動的強硬派，而美國政府早已把鄧炳強列入制裁名單之中。
在「反送中」運動之後，香港警務處的主要工作之一，是執行香港國安法及維護國家安全條例（基本法23條立法），也因此，警務處多名高層也都在美國制裁名單之列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言