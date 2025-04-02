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香港警務處長換人 周一鳴升任

中央社／ 香港2日電

據公布，中國國務院今天根據香港行政長官李家超的提名和建議，任命周一鳴為新任警務處處長，免去蕭澤頣的處長職務；美國政府日前公布新增制裁6名中港官員，當中包括蕭澤頣。

新華社今天報導了上述任命消息。

蕭澤頤今年59歲，於2021年中出任警務處處長；按照香港警隊的規定，他2年前已屆退休之齡，但於2023年2月中獲延任，以處理警隊管理層的交接工作。

2019年香港爆發「反送中運動，警方與示威者爆發前所未有的嚴重衝突。同年11月蕭澤頤的前任鄧炳強接任警務處處長。鄧炳強對「反送中」態度強硬，上任後立即強力鎮壓，令警隊變被動為主動，隨後這場運動受控。

這場運動結束後，鄧炳強升任為保安局局長，更被視為未來特首潛在人選之一。

新任警務處處長周一鳴原為副處長，他與蕭澤頣、鄧炳強一樣，同被視為對付「反送中」運動的強硬派，而美國政府早已把鄧炳強列入制裁名單之中。

在「反送中」運動之後，香港警務處的主要工作之一，是執行香港國安法及維護國家安全條例（基本法23條立法），也因此，警務處多名高層也都在美國制裁名單之列。

反送中 運動 香港

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