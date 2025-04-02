港媒：中共中組部統戰部主管罕見對調職務
據報導，中共中央組織部部長和統戰部部長最近罕見對調職務，原統戰部部長石泰峰改任組織部部長，組織部部長李干杰則轉任統戰部部長。
星島日報今天在報導中表示，中共中央政治局前天召開會議，由總書記習近平主持，會議通過組織部和統戰部的部長對調。
報導引述消息指出，雖然中共黨內一直都有幹部交流，但如此高級別的領導對調相當罕見，不少人士都感到訝異。
報導表示，組織部、宣傳部、統戰部是中共中央三大職能部門，中組部主管組織和人事管理工作，負責高級幹部的考核和升遷工作，一向被視為最具實權。
統戰部則是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物。
2018年，統戰部「吞併」了中國國務院僑務辦公室，還有國家民族事務委員會和國家宗教局，權力和地位大增，石泰峰身兼政治局委員、中央書記處書記，也成為首位與中組部部長、中宣部部長平起平坐的統戰部部長。
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