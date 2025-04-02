「台獨就意味著戰爭」 《人民日報》評論稱賴清德是「戰爭製造者」

中共中央黨報《人民日報》2日在4版發表署名「鐘一平」的評論文章稱，共軍此次軍演是「對賴清德當局進行有力打擊和震懾」。文章稱，「賴清德上台以來，恣意妄為、猖狂挑釁，尤其是3月13日拋出『綠恐謀獨行動方案』，蓄意拉升對大陸敵意對抗，不斷推高戰爭風險，給台海和平蒙上巨大陰影。」

《人民日報》在這篇題為「賴清德：窮兇極惡的『戰爭製造者』」文章中指出，賴政府從宣布將台灣防務預算提高至地區生產總值的3%以上，將民脂民膏揮霍於軍備採購，到開展所謂「立即備戰操演」和「全社會防衛韌性演練」；從要求島內宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，到向高中生發放「青年服勤同意書」……不斷渲染戰爭氣氛、製造戰爭威脅、販賣戰爭焦慮。

「賴清德嘴上掛著『和平』，實際幹的卻是引戰、促戰的罪惡勾當，一心要把台灣民眾當作『台獨』炮灰。越是心虛、越是恐懼，他越要虛張聲勢。」

文章表示，賴政府「每一次挑釁，實際都已標好代價，都是在自掘墳墓。從一系列軍事懾壓行動實施懲戒，到《反分裂國家法》利劍高懸…只要賴清德敢以身試法、越雷池一步，等待他的將是難以承受的災難。」

《人民日報》重申，「『台獨』與和平水火不容，『台獨』就意味著戰爭。我們堅決打擊『台獨』挑釁行徑，堅決反對和遏制外部勢力干涉，絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。賴清德當局不要心存幻想和僥倖，更不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。一旦到了必須採取果斷行動的時候，就是『台獨』分裂分子徹底覆滅之日。」