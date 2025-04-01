中俄外長會談籌備5月習普會 王毅：推動世界走向多極化

大陸外交部長王毅1日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅表示，中方願同俄方一道，推動世界多極化。拉夫羅夫則說，王毅這次到訪的目前是為今年5月在莫斯科舉行的俄中元首峰會做好準備。1日晚間，俄羅斯總統普亭還會見王毅。

中俄領導人今年將實現互訪。大陸國家主席習近平將在5月9日「紀念衛國戰爭勝利80周年」活動期間訪問莫斯科；俄羅斯總統普亭9月初將出席大陸舉行的「抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動。此前大陸全國兩會期間，一名身為政協委員的解放軍中將證實稱，9月將舉行大閱兵。

綜合俄通社、香港無線新聞，中俄外長會談1日在俄羅斯莫斯科舉行，拉夫羅夫先發言。他表示，俄中領導人始終為雙邊關係進一步發展注入強大動力，當前俄中雙邊關係已達到「前所未有的水平」，並在各個領域持續蓬勃發展。

拉夫羅夫表示，今年俄羅斯、大陸和全世界都將慶祝二戰勝利80周年，目前一項具有急迫性的任務，是要築起阻止法西斯主義、納粹主義、軍國主義思想的屏障。他表示，雙方此次會談將就峰會籌備，以及在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團、東協和其他多邊場合中進一步協調一致，就建立更加公正和民主的多極世界秩序達成共識。

王毅亦提到當年中俄兩國人民打敗了日本軍國主義和德國法西斯，贏得了世界和平。王毅稱，今天中方願意同俄方一道，肩負起作為聯合國安理會常任理事國的特殊責任，排除干擾，堅守正道，推動世界走向多極化和國際關係的民主化，「我們共同為人類的和平與發展事業，作出新的貢獻。」

王毅又表示，外交部門的主要任務，就是落實好中俄兩國元首達成的各項共識，共同推動中俄關係和各領域合作向前發展。王毅表示，今年以來大陸國家主席習近平與普亭兩度戰略溝通，引領中俄關係在風高浪急的百年變局中堅毅前行，為深化兩國的全方位戰略協作，做出了新的重要部署。相信在中俄元首的戰略引領之下，中俄新時代戰略協作一定會煥發出新的活力，邁上新的階段。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫早前表示，普亭將於1日在克里姆林宮接見王毅。佩斯科夫稱，王毅是俄羅斯的老朋友，他在俄中關係發展中的作用怎麼強調也不為過。