殲36密集試飛 星媒：陸在警告美

在美國防部長赫塞斯近日展開其任內首次亞太行前，被外界認為是共軍第六代戰機，暫名為「殲三十六」戰機，在短短十日內至少進行三次試飛，新加坡聯合早報引述學者指，大陸試圖藉六代機試飛予以強勢警告美方，中美很可能在軍事上開啟更激烈博弈。

聯合早報指，殲三十六為共軍新型戰機，自去年十二月完成首飛後，在今年三月時即展開密集試飛。公開資料顯示，殲三十六於三月十七日、三月二十五日至二十六日，都被拍到進行試飛，其中，三月十七日和二十六日或在上午和下午分別進行試飛。

報導稱，當殲三十六打開翼身的柔性開裂式襟翼，使扁平的機身長出尾翼後，不僅做到極小半徑轉彎且降落姿態也很平穩，顯示這款無垂尾、無平尾、無鴨翼的大型戰機，可能擁有不錯的低空低速性能。

香港星島日報曾指，有大陸網友目擊殲三十六身影稱，成都上空三月十七日再現殲三十六戰機，上午和下午各飛行一次。和上次不同的是，這次沒有殲二十伴飛，起落架收起，三個發動機同時開啟。去年十二月二十六日該新型戰鬥機首次試飛亮相，由於其機身有三十六開始的數字編號，且共軍第六代戰機目前尚未命名，外界以中國軍機序列將其非正式地稱呼為殲三十六。

大陸軍事專家傅前哨指，目前可推測殲三十六具有超長航程、超大載荷與全向隱形的特點，因此既能獵殺敵方隱形戰機、奪取制空權，也有潛力突破敵方防空網、精確打擊關鍵單位，甚至擔任指揮多架無人僚機作戰的指揮機。

據華盛頓郵報，赫塞斯近日簽署內部指導備忘錄顯示，將阻止大陸奪取台灣與加強美國本土防禦作為首要任務。

成大政治系教授王宏仁認為，赫塞斯旨在安撫亞太地區的美國盟友，尤其是與美締結有防衛協定、又與大陸存在領海和主權爭端的菲日兩國，而「中國顯然也想藉六代機密集試飛予以警告」。跡象顯示，雙方很可能在軍事開啟更激烈的博弈。