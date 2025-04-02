美制裁6陸港官員 陸喊反制

美國務院三月卅一日宣布制裁包括香港律政司長等六名大陸和香港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者。大陸外交部駐港公署回應，美方所謂制裁再次暴露破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心，中方必將採取有力措施堅決反制。

美國這次制裁六人，包括港府律政司長林定國、港警務處長蕭澤頤、負責國安的警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭、香港國安委員會秘書長區志光，及大陸駐港國安公署署長董經緯。

美國務院指，這六名北京和香港的官方人士於香港和美國做出侵權，其中五名作為港府高層或官員，涉及破壞香港自治的行為或政策，且與跨國壓迫住在美國的特定人士有關；另一人則涉及制定香港國安法。香港官員透過國安法跨國恐嚇、噤聲和騷擾十九名被迫流亡海外的民主倡議者。

美國務院並向國會提交「香港政策法報告」，顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

美國務院表示，具體制裁包括受制裁者在美境內或由美國人代為持有、控制的所有財產均被凍結，且必須向美財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何美國公民及在美境內或經由美國進行的交易，若涉及受制裁者的資產或利益，均被禁止。

林定國回應，實施制裁的理由完全站不住腳，制裁對他的工作及生活毫無影響。美國實施單邊制裁，完全違反國際法和國際關係基本原則，是赤裸裸的霸權欺凌行為。港府稱，美妄圖恫嚇維護國安的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻。大陸外交部駐港公署稱，必將採取有力措施，堅決反制美方卑劣行徑。