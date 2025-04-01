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王毅：美如果一味施壓 中方必堅決反制

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外長王毅近日訪問俄羅斯，在接受媒體專訪時表示，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。（法新社）
大陸外長王毅近日訪問俄羅斯，在接受媒體專訪時表示，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。（法新社）

大陸外長王毅出訪俄羅斯，期間接受「今日俄羅斯」國際媒體集團專訪。就中美貿易戰，王毅1日受訪時說，中國從來不接受強權霸權，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

王毅3月31日至4月2日對俄羅斯進行3天的正式訪問，外界認為將為大陸國家主席習近平訪俄鋪路，克里姆林宮發言人佩斯科夫已表示，俄羅斯總統普亭將會見王毅。

在見普亭前，王毅於4月1日和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，並接受「今日俄羅斯」國際媒體集團專訪。大陸外交部官網今日相繼發布王毅有關世界反法西斯戰爭勝利、中俄務實合作的談話後，大陸官媒央視晚間報導揭露，王毅受訪時對「中美貿易戰」的表態。

王毅說，美方不在自己身上找原因，而是一味推卸責任，諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓。這種自己生病卻讓別人「買單」的做法，不僅解決不了存在的問題，還將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，損害自身國際信譽。

王毅表示，「美國優先」不應是美式霸凌，更不能把自己的利益建立在損害別國正當權益的基礎之上。

王毅抨擊，美方以芬太尼為藉口兩次對華加徵關稅，尤其站不住腳。他稱，中國大陸本著人道主義精神，為美國提供各種幫助，美方卻無端加稅，以怨報德，到底是想解決問題，還是蓄意製造矛盾？

他認為，如果美方真的想解決芬太尼問題，那就取消無理加徵的關稅，與中方進行平等協商，尋求互利合作之道。「中國從來不接受強權霸權，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。」

王毅重申，中方將繼續按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力於中美關係的穩定、健康、可持續發展。同時，也將採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益。希望美方認清歷史大勢，作出理性選擇。

另據大陸外交部，王毅今天再和俄羅斯外長拉夫羅夫會談時說，中方願和俄方落實好兩國元首達成的共識，共同推動中俄關係和各領域合作向前發展；拉夫羅夫則稱，俄方高度贊賞中方提出的全球倡議，完全支持「中方在台灣問題上的立場」，決不允許納粹法西斯和軍國主義死灰復燃。

王毅和拉夫羅夫會談後，據中方發布，雙方一致同意，加強兩國外交部門協調，籌備好年內各層級交往，深化各領域務實合作，夯實兩國關係的物質基礎；雙方也就烏克蘭危機等交換了意見，還就當前國際局勢尤其是亞太地區的動向協調了立場。

此行期間，王毅也在受訪時表態，中國大陸和俄羅斯是「永遠的朋友，永不為敵」，並對俄美關係正常化跡象表示歡迎。在談到台灣問題，王毅強調，「台灣回歸中國」是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分。

俄羅斯 王毅 關係

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