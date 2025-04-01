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中共曝光「台獨打手」名單 邱垂正批：精準打擊守護ROC力量
中共方面日前宣布設置「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並點名收到舉報名單包含內政部長劉世芳、網紅八炯、閩南狼等人，對此陸委會主委邱垂正表示，從這次所公布的「台獨打手」名單可看出，這是中共處心積慮，「針對所有守護台灣、守護中華民國力量的精準打擊」。
陸委會1日晚間向媒體提供一則邱垂正錄製的影片，並以廣告形式，同步上架在陸委會的Youtube頻道。
片中對於大陸國台辦3月26日設置台獨打手舉報信箱，以及當晚發布的收到名單，邱垂正表示，中共繼宣布懲獨22條後，又再度以惡意、惡質的恐嚇手法發布「台獨幫凶」舉報專欄，從他們這次所公布的「台獨打手」名單可以看出，這是中共處心積慮，針對「所有守護台灣、守護中華民國力量的精準打擊」。
邱垂正提到，中共意圖干預台灣自由民主憲政秩序，介入我國民主選舉與政治、司法運作，台灣無論是中央或地方的官員、司法官、國軍，乃至學術、文化界與媒體等，各行各業，都會成為被舉報，名列清單，被任意懲處的對象。
最後邱垂正強調，中共這些違反民主法治，充滿恫嚇的手段，背後真正的目的，就是要形塑對台灣長臂管轄的錯誤假象，也是要為「親中的在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。
根據大陸國台辦先前消息，截止3月26日下午五點，國台辦已收到323封舉報郵件，經過梳理舉報線索，「被舉報人員」包含內政部長劉世芳；民進黨籍立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷；台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，以及「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）等。
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