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王毅訪俄指「永遠的朋友」 談台灣問題稱回歸是二戰勝利果實

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅目前正在俄羅斯展開為期三日的訪問，期間再談到台灣問題時王毅強調，台灣回歸中國是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博
大陸外交部長王毅目前正在俄羅斯展開為期三日的訪問，期間再談到台灣問題時王毅強調，台灣回歸中國是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博

大陸外交部長王毅目前正在俄羅斯展開為期三日的訪問，期間他發表講話稱，中國大陸和俄羅斯是「永遠的朋友，永不為敵」，並對俄美關係正常化跡象表示歡迎。同時，在談到台灣問題，王毅強調，台灣回歸中國是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分。

據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。訪問期間，王毅將會見俄羅斯領導人，同俄外長拉夫羅夫舉行會談。期間，王毅受訪時談到台灣問題時表示，「今年也是台灣光復80周年。借此機會，我想強調的是，台灣回歸中國是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分」。

王毅接著提到，1943年，中美英三國發表「開羅宣言」，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年，中美英蘇發表「波茨坦公告」，重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年，8月15日，日本接受「波茨坦公告」無條件投降，之後簽署投降書，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。

王毅認為，上述這系列具有國際法律效力的文件都確認「中國對台灣的主權，奠定了戰後國際秩序的基石。」他強調，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不容置疑，台灣民眾作為中國人的身份認同不容打壓。無論台灣內形勢如何變化，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

此外，王毅針對中俄關係指，雙方「永遠的朋友、永不為敵」的原則，是在更高層級推進戰略合作的堅實法律基礎。當前的全球局勢需要大國發揮穩定因素的作用，因此俄羅斯和美國著手改善關係令人鼓舞。「此舉有利於穩定大國之間的平衡，並在令人失望的國際局勢中激發樂觀情緒。」

同時，王毅還駁斥美國總統川普試圖支持俄羅斯以對抗中國大陸的說法，譴責這種想法是「過時的對抗和集團思維的復辟」。

而就俄烏戰爭，王毅說，儘管存在意見分歧和戰場上的困難局勢，但最近的烏克蘭停火談判已經取得了一些成果，應該繼續下去。邁向和平的這一步雖然不大，但卻具有建設性，值得繼續努力。

他補充說，和平協議必須具有約束力並為各方所接受，並重申北京願意在解決烏克蘭衝突中發揮作用。他稱，中方主張通過對話和談判消除危機根源，最終達成各方都能接受的公平、長期、有約束力的和平協議。

此前，德國之聲指出，王毅此次訪俄行是擔負為大陸國家主席習近平訪俄鋪路工作。克里姆林宮31日表示，王毅訪問莫斯科期間，俄羅斯總統普亭預計將同其舉行會晤。克宮並以「要好的老朋友和夥伴」形容王毅和普亭。

俄羅斯 普亭 王毅 習近平

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