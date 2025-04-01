北京清華成香港政壇新星搖籃 政界人士踴躍報讀

據指出，北京清華大學近年成為香港政壇新星的搖籃，校方提供的課程吸引不少政界人士報讀，有意在政界發展乃至更上一層樓的人趨之若鶩。

信報今天發表分析文章指出，清華大學高級公共管理碩士課程（EMPA）香港政務人才項目，近年為香港培養了不少高官、立法會議員等公共領袖，被視為政壇新星的搖籃，課程令一眾有意在政界發展乃至更上一層樓的人趨之若鶩。

文章表示，上述EMPA政務班去年因課程檢討而停辦一年後，今年復辦招生，繼續大受歡迎，報名者眾多，而近日校方經首輪選拔後，定出為數60人的「入圍綜合考核名單」。

據指出，各考生稍後將會進行筆試和面試，校方最終將會選出30名新一屆EMPA政務班學生。

文章表示，今年60名入圍考生中，包括多名官員，另有11名區議員，部分是各大黨派的第二梯隊。此外，名單上有多名媒體人。

文章指出，2018年EMPA政務班正式創立以來，校友中不乏政界翹楚，有學生畢業不久後，晉身立法會成為議員或加入政府問責團隊，擔任政治助理乃至於副局長，比如首屆畢業生包括民建聯立法會議員林琳、梁熙，現任政制及內地事務局副局長胡健民，創新科技及工業局副局長張曼莉。

文章轉述一些舊生說，該課程有助他們建立強大的政治人脈。

在英國殖民統治時代，有百年歷史的香港大學一直被視為培育港府官員的搖籃，無論是前政務司司長陳方安生、前行政長官林鄭娥，以致現任大批高層官員，都是港大畢業生。

香港主權轉移以後，北京取代倫敦變成香港的政治軸心，兩地互動密切，儘管港大及其他大學仍然是港府招收官員的重要來源，但位於北京的清大及北京大學也逐漸成為香港政壇菁英前往進修的重要學府。