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共軍六代戰機「殲36」10天3飛 學者：強勢警告美國

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據了解，共軍「殲36」是全球罕見配備三台發動機的戰鬥機，無論在推力、遠航程、大作戰半徑和高武器載荷程上都能更好執行制空作戰並實施對地／對海打擊。（微博照片）
據了解，共軍「殲36」是全球罕見配備三台發動機的戰鬥機，無論在推力、遠航程、大作戰半徑和高武器載荷程上都能更好執行制空作戰並實施對地／對海打擊。（微博照片）

在美國國防部長赫塞斯近日啟程展開其任內首次亞太行前，被外界認為是共軍第六代戰機，序列暫名為「殲36」的戰機，在短短10日內至少進行3次試飛，不過也有陸媒稱「殲36」已完成5次試飛。新加坡《聯合早報》引述學者看法指出，大陸試圖借六代機試飛予以強勢警告，中美很可能在軍事開啟更激烈的博弈。

《聯合早報》指，「殲–36」為共軍新型戰機，自去年12月完成首飛後，在今年3月即展開密集試飛。公開資料顯示，「殲36」於3月17日、3月25日至26日都被拍到進行試飛，其中，3月17日和26日或在上午和下午分別進行試飛。

報導稱，當「殲36」打開翼身的柔性開裂式襟翼，使扁平的機身長出尾翼後，不僅做到極小半徑轉彎且降落姿態也很平穩，顯示這款無垂尾、無平尾、無鴨翼的大型戰機，可能擁有不錯的低空低速性能。

港媒《星島日報》此前曾指，有大陸網友目擊「殲36」身影稱，四川成都上空3月17日再現「殲36」戰機，上午和下午各飛行一次。和上次不同的是，這次沒有「殲20」伴飛，起落架收起，三個發動機同時開啟。去年12月26日該新型戰鬥機首次試飛亮相，由於其機身有「36」開始的數字編號，且共軍第六代戰機目前尚未命名，外界以中國軍機序列將其非正式地稱呼為「殲36」。

英國軍事雜誌「航空航天」（AEROSPACE）和美國航空網站「航空學家」（The Aviationist）曾稱，「殲36」的設計接近美國的「B-21」隱身轟炸機，更像一款側重打擊海陸目標的戰鬥轟炸機，而非注重空戰的傳統戰鬥機，並強調「殲36」機身龐大。

大陸空軍專家傅前哨認為，目前可推測「殲36」具有超長航程、超大載荷與全向隱身的特點，因此既能獵殺敵方隱身戰機、奪取制空權，也有潛力突破敵方防空網、精確打擊關鍵單位，甚至擔任指揮多架無人僚機作戰的指揮機。他強調，由於「殲36」的作戰體系有可能顛覆傳統規則，因此無需太過在意傳統的分類方式；可肯定其技術集成與戰力會碾壓五代機，有望助力解放軍空軍改寫西太平洋的力量對比。

據《華盛頓郵報》，赫塞斯近日簽署一份秘密內部指導備忘錄顯示，把大陸視作「唯一的步調威脅」，將阻止大陸奪取台灣，與加強美國本土防禦一道作為首要任務。國立成功大學政治系教授王宏仁研判，赫塞斯旨在安撫亞太地區的美國盟友，尤其是與美締結有防衛協定、又與大陸存在領海和主權爭端的菲日兩國，而「中國顯然也想借六代機密集試飛予以警告」。種種跡象顯示，雙方很可能在軍事開啟更激烈的博弈。

據悉，「殲36」密集試飛期間，除赫塞斯將首次出訪亞太盟國，美國總統川普官宣「全球首款六代機」F-47戰機項目，威脅對大陸等國加徵「對等關稅」。

在美國國防部長赫塞斯啟程其任內首次亞太行前，被外界稱為是「殲36」共軍戰機，在短短10日內至少進行3次試飛，不過也有陸媒稱「殲36」已完成5次試飛。新加坡《聯合早報》引述學者指，大陸試圖借六代機試飛予以強勢警告，中美很可能在軍事開啟更激烈的博弈。（視頻截圖）
在美國國防部長赫塞斯啟程其任內首次亞太行前，被外界稱為是「殲36」共軍戰機，在短短10日內至少進行3次試飛，不過也有陸媒稱「殲36」已完成5次試飛。新加坡《聯合早報》引述學者指，大陸試圖借六代機試飛予以強勢警告，中美很可能在軍事開啟更激烈的博弈。（視頻截圖）

共軍 戰機 美國航空

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