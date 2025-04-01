配合軍演 陸海警宣布：台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押

在中共解放軍東部戰區今天一早宣布4月1日開始對台軍演後，中國海警局以中英文刊文指，東海分局新聞發言人朱安慶表示，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，並強調「台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

稍早之前，解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日上午7時30分宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。