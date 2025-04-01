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王毅：俄美恢復正常接觸第一步 為國際帶來積極預期

中央社／ 台北1日電

中國外交部長王毅正在俄羅斯進行正式訪問，他訪俄前接受俄媒專訪，指俄美剛剛邁出恢復正常接觸的第一步，有利於推動大國關係格局趨於穩定，也有利於為變亂交織的國際形勢帶來積極預期。

俄羅斯衛星通訊社1日報導，王毅於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。訪問期間，王毅將會見俄羅斯領導人，與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談。

王毅訪俄前夕接受俄羅斯衛星通訊社專訪，他表示，俄美剛剛邁出恢復正常接觸的第一步，有利於推動大國關係格局趨於穩定，也有利於給變亂交織的國際形勢帶來積極預期。

王毅表示，俄美都是世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，對世界和平安寧，包括全球戰略穩定負有重大責任，作出的抉擇將決定時代走向、影響世界格局。

王毅指出，現在有些人不甘寂寞，開始炒作所謂「反向尼克森」戰略，這不僅是將國際政治簡單交易化，更是陳舊的冷戰思維。

談到中俄關係時，王毅表示，中俄全面戰略協作夥伴關是歷經國際風雲考驗，站立時代進步潮頭，穩如泰山，牢不可撼。中國完全理解和支持俄羅斯通過外交努力維護自身的正當合法權益。

王毅指出，當前中俄關係有三大特質，一是世代友好，永不為敵，這是「中俄睦鄰友好合作條約」中確立的，為雙方在更高層次的戰略合作提供了堅實法律基礎。二是平等相待，合作共贏。三是不結盟、不對抗、不針對第三方。

王毅表示，中俄互為最大鄰國，都對維護世界和平發展負有特殊責任。中國支持通過談判解決烏克蘭危機根源性問題，中方願根據當事方意願，與國際社會特別是全球南方一道為此發揮建設性作用，支持通過對話談判解決危機的根源性問題，最終達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。

談到中美貿易戰時，王毅表示，美方以芬太尼為藉口兩次對中加關稅，尤其站不住腳。芬太尼在美國的濫用是美國自己要面對和解決的問題，中國是當今世界上禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。

他說，如果美方真的想解決芬太尼問題，那就取消無理加徵的關稅，與中方進行平等協商，尋求互利合作之道。中國從來不接受強權霸權，美方如果一直施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

俄羅斯 王毅 關係

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