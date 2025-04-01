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美制裁陸港6官員 陸外交部駐港公署：將堅決反制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對美國宣布制裁六名陸港官員及發布「2025年香港政策法報告」，大陸外交部駐港公署發言人表示，中方必將採取有力措施堅決反制。（圖／取自澎湃新聞）
針對美國宣布制裁六名陸港官員及發布「2025年香港政策法報告」，大陸外交部駐港公署發言人表示，中方必將採取有力措施堅決反制。（圖／取自澎湃新聞）

針對美國國務卿魯比歐宣布，制裁香港律政司司長林定國、香港警務處處長蕭澤頤等6名陸港官員，以及發布「2025年香港政策法報告」的消息，大陸外交部駐港公署發言人1日表示，強烈譴責、堅決反對，美方所謂制裁再次暴露破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心，中方必將採取有力措施堅決反制。

據大陸外交部駐港公署網站1日聲明，該署發言人指出，美方抹黑「一國兩制」，詆毀香港法治、民主、自由和人權狀況，是粗暴干涉香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，再次暴露美國霸權霸道的醜惡嘴臉。

該發言人又指，中方始終全面且準確、堅定不移地「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。香港國安法和香港國安條例的制定實施，以及香港選舉制度的修改完善，堵住香港維護國家安全的法律漏洞，構築起維護國家安全的堅實屏障。

發言人強調，警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義和必要之舉，不容外部勢力說三道四。

他並強調，如今的香港，已進入由治及興的發展新階段，居民依法享有的各項權利與自由更有保障，法治更加健全，營商環境更加完善，發展動能更加強勁，展現出光明前景。香港美國商會今年1月發布的調查報告顯示，外國在港企業對香港營商環境和法治更有信心。

發言人重申，美方所謂「制裁」再次暴露其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。對美方的卑劣行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。中方再次正告美方，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部干涉注定失敗，敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

另，中國大陸駐美使館發言人1日就同一消息表示，美方所謂「報告」延續抹黑香港民主法治、人權自由狀況的陳詞濫調，並對中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員妄施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈譴責、堅決反對。

發言人稱，特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，特區司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，美方沒有資格說三道四。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部干涉注定失敗。對於美方的錯誤行徑，中方必將採取有力措施予以堅決反制。

大陸外交部駐港公署強烈譴責美國制裁六名陸、港官員，稱將堅決反制。（路透）
大陸外交部駐港公署強烈譴責美國制裁六名陸、港官員，稱將堅決反制。（路透）

國安法 美國 香港選舉

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