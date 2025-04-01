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此次軍演沒代號？ 陸專家：顯示對台演習已成常態

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
相較以往共軍軍演會公布「代號」，但本次軍演卻未公布「代號」。專家表示，這很大程度上說明解放軍今天的相關演練已經是一種常態，相關演練已是「家常便飯」。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
相較以往共軍軍演會公布「代號」，但本次軍演卻未公布「代號」。專家表示，這很大程度上說明解放軍今天的相關演練已經是一種常態，相關演練已是「家常便飯」。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍1日上午7時30分宣布消息指，4月1日開始對台軍演，但相較以往，本次軍演卻未公布「代號」。有大陸專家表示，這說明共軍今天相關演練已是「家常便飯」了。只要台獨分裂勢力再挑釁，解放軍就進取一步，台獨分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊，拳頭越來越硬了。

據大陸官媒《環球時報》1日報導，與2024年中共解放軍東部戰區先後在5月和10月開展的「聯合利劍—2024A」演習和「聯合利劍—2024B」演習不同，今日解放軍演習沒有公布代號。

對此，大陸國防大學教授張弛表示，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演練已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了。」解放軍透過近年來在台海舉行的一系列演練，有力提升解放軍的備戰打仗能力。

張弛進一步表示，首先，這些演練不僅錘鍊戰鬥精神，而且錘鍊任務部隊的心理素質和過硬作風，使官兵能夠以良好的狀態執行貼近實戰的各項任務。

其次，常態化演練有利於熟悉戰場環境。隨演習不斷向縱深推進，距離台島越來越近，這有利於解放軍進一步熟悉掌握台海戰場的環境。

第三，常態化演練提升作戰能力。高強度的演習提高解放軍聯合作戰的水準，各類武器裝備也經受住考驗，顯示解放軍作戰能力持續提升。

張弛說，這次演習體現出解放軍堅決捍衛「國家主權統一和領土完整」的堅定意志和強大能力。「只要台獨分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，台獨分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，我們封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。解放軍在台海作戰的工具箱是越來越豐富了，手段也越來越多樣化了，拳頭越來越硬了。」

稍早之前，共軍東部戰區新聞發言人施毅1日清晨宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅並稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

軍演

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