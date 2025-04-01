共軍對台軍演 陸學者稱賴清德想拖美國等境外勢力入場

上月總統賴清德宣布17條因應措施，定調大陸為「境外敵對勢力」後，共軍東部戰區1日起，再次於台灣周邊展開聯合演訓，組織艦機「多向抵近台島」。中國社科院台灣研究所研究員、涉外關係研究室副主任陳桂清表示，賴清德的言論非常危險，顯然是要托美國等其他勢力入場，必遭懲治，大陸透過「軟硬兩手」，掌握兩岸關係的主動權。

在共軍東部戰區今晨宣布對台軍演後，除共軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力齊動，也對台大打「文宣戰」，發布軍事行動主題海報「進逼」，結合孫悟空動畫的軍演影片「降妖除魔」，東部戰區官方帳號、大陸官媒央視等也直播軍演過程，陳桂清就是在央視節目中，做出上述表示。

首先，就此次共軍軍演強調是為嚴重警告和有力遏制「台獨」分裂勢力。陳桂清認為，賴清德的17條措施，再一次暴露其頑固台獨本性，也展現其對兩岸領域反交流、反和平、反人性的面目，大陸絕不會容忍姑息，會堅決予以反制，會嚴厲地予以制裁。

陳桂清細數，從3月14日以來，大陸相關部門採取一系列措施，透過「軟硬兩手」，進一步嚴厲懲治頑固台獨勢力和台獨的幫凶打手，也進一步的去促進兩岸的和平發展融合發展。例如3月中旬聯合演訓，今日又發布針對台獨勢力的軍事行動，和國台辦先前上線針對台獨幫兇打手的舉報專欄等。

在軟的方面，陳桂清說，大陸相關部門也不斷推進兩岸和平發展，融合發展，包括推出對台胞證、居住證的便利措施等，進一步掌握了兩岸關係發展的主導權、主動權。

陳桂清認為，賴清德的謀獨挑釁行為，嚴重傷害台海和平穩定，非常危險，將大陸定位為「境外敵對勢力」後果嚴重，企圖將台灣民眾綁上台獨戰車，背離民意，同時升高兩岸對立，讓「兵凶戰危」的氛圍進一步濃厚，再者，也嚴重影響區域和平穩定。

他說，賴清德此舉顯然是要托美國等其他勢力入場，為其台獨的政權進行服務。

因此，陳桂清認為，面對台獨勢力的頑固挑釁，第一方面，兩岸民間人士應攜起手來共同反對，第二方面，要進一步推動兩岸交流，例如國民黨副主席夏立言、馬英九基金會執行長蕭旭岑率團來大陸訪問，給台灣發出明確信號，就是兩岸交流有助於台海和平穩定，不能停，不能少，也是擋不住的。