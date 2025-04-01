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中共軍演未見「聯合利劍」 竟將賴清德畫綠蛆、癩蝦蟆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民進黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民進黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫。圖／取自抖音「東部戰區」

中共解放軍東部戰區上午宣布今天起進行聯合演訓，並指是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。不過，未再使用2023年以來環台軍演的「聯合利劍」系列，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。

解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》，指「『台獨』做妖 引火燒身」。接著發布約49秒的動漫短影音《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。還有1分52秒影片《降妖除魔》。

東部戰區釋出的動漫短影音，更將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民眾黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫，背景圖出現文件寫「綠色恐怖17條」。影片則有遊戲大作《黑神話：悟空》的悟空制伏癩蝦蟆的畫面。

大陸網友表示，「愈看愈振奮。連續看了好幾遍。啥時候能登陸」、「雖然只是震懾，但足以讓對面知道我們不是不戰，是血脈親情讓我們克制，我們不宣揚武力，和平，才是我們每一個人都應該珍惜的，但是一味的挑戰，我們會讓他們看見」、「東部戰區官方還挺時髦，跟黑神話悟空聯動了」、「聯合利劍abcdefghijklmnopqrstuvwxyz」、「太囂張了，我好喜歡」。

解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。影片出現悟空制伏癩蝦蟆的畫面。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。影片出現悟空制伏癩蝦蟆的畫面。圖／取自抖音「東部戰區」

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