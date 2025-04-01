中共軍演未見「聯合利劍」 竟將賴清德畫綠蛆、癩蝦蟆

中共解放軍東部戰區上午宣布今天起進行聯合演訓，並指是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。不過，未再使用2023年以來環台軍演的「聯合利劍」系列，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。

解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》，指「『台獨』做妖 引火燒身」。接著發布約49秒的動漫短影音《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。還有1分52秒影片《降妖除魔》。

東部戰區釋出的動漫短影音，更將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民眾黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫，背景圖出現文件寫「綠色恐怖17條」。影片則有遊戲大作《黑神話：悟空》的悟空制伏癩蝦蟆的畫面。