對台軍演 陸國台辦：對賴「猖狂謀獨」的堅決懲戒

總統賴清德上月推出17條策略，因應中共統戰後，陸方今日起再次於台灣周邊展開軍演。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是對「賴清德當局猖狂謀獨挑釁」的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛大陸國家主權和領土完整的必要之舉。

就共軍東部戰區今早宣布，位台灣島周邊展開聯合演訓，大陸國台辦隨後發布聲明，表示聯合演訓是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒。

朱鳳蓮說，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。

朱鳳蓮強調，對此，大陸絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

她說，「台獨」意味著戰爭，搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

但朱鳳蓮也表示，需要指出的是，反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。