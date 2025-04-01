快訊

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

對台軍演 陸國台辦：對賴「猖狂謀獨」的堅決懲戒

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，共軍聯合演訓是對「賴清德當局猖狂謀獨挑釁」的堅決懲戒。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，共軍聯合演訓是對「賴清德當局猖狂謀獨挑釁」的堅決懲戒。記者陳政錄／攝影

總統賴清德上月推出17條策略，因應中共統戰後，陸方今日起再次於台灣周邊展開軍演。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是對「賴清德當局猖狂謀獨挑釁」的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛大陸國家主權和領土完整的必要之舉。

就共軍東部戰區今早宣布，位台灣島周邊展開聯合演訓，大陸國台辦隨後發布聲明，表示聯合演訓是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒。

朱鳳蓮說，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。

朱鳳蓮強調，對此，大陸絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

她說，「台獨」意味著戰爭，搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

但朱鳳蓮也表示，需要指出的是，反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

台獨 朱鳳蓮 賴清德

延伸閱讀

教產批南市推課室英語充斥作假文化 教局：在乎優質學習

【重磅快評】連提解凍報告都懶 劉世芳愧對75萬租屋族

影／4成7民眾反對大罷免 趙少康批賴清德總統製造對立

支持反對大罷免民調呈兩極 趙少康嘆分裂：賴清德沒資格當領袖

相關新聞

對台軍演 陸國台辦：對賴「猖狂謀獨」的堅決懲戒

總統賴清德上月推出17條策略，因應中共統戰後，陸方今日起再次於台灣周邊展開軍演。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是對「賴清...

「遏制台獨！」 共軍宣布：今起在台周邊聯合演訓 「多向抵近台島」

共軍東部戰區今天上午表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這...

今年首出訪 習近平擬本月訪馬越柬

香港南華早報昨天引述外交消息人士報導，大陸國家主席習近平預計四月出訪東南亞三國，包含馬來西亞、越南及柬埔寨，這是習近平今...

相比利劍A、B 共軍此次演練科目有「要域要道封控」

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於去年5月的「聯合利劍—2024A」及去年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍...

配合軍演共軍發布動漫片 暗示台灣和平、繁榮將毀於台獨

解放軍東部戰區今日一早宣布對台軍演的同時，除發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，...

共軍宣布對台軍演 組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日上午7時30分宣布表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。