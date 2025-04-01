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配合軍演共軍發布動漫片 暗示台灣和平、繁榮將毀於台獨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
配合此次對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
配合此次對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍東部戰區今日一早宣布對台軍演的同時，除發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。

東部戰區這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

另，央視新聞微博與央視軍事微信公眾號也針對這次對台軍演於8時許開設直播，目前直播鏡頭設定在金廈海域。

解放軍東部戰區1日上午7時30分宣布，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區新聞發言人施毅稱，「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

台獨 直播 解放軍

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