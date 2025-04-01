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夏立言、蕭旭岑訪陸 籲加強交流

聯合報／ 特派記者陳政錄／鄭州報導
馬英九基金會「大九學堂」山東訪問團昨登泰山，恰巧碰上機器狗背東西上山。圖／馬英九基金會提供
馬英九基金會「大九學堂」山東訪問團昨登泰山，恰巧碰上機器狗背東西上山。圖／馬英九基金會提供

台海情勢升高之際，國民黨副主席夏立言馬英九基金會執行長蕭旭岑近日接連赴陸訪問。夏立言昨在河南出席黃帝故里拜祖大典時表示，將繼續加強交流，因為對兩岸有很大的好處。蕭旭岑則說，兩岸連結是政治力切不斷的。

夏立言一行於三月二十九日至四月四日赴陸訪問，主要行程涵蓋河南、江蘇兩地，在參訪洛陽、鄭州，並在前日會見河南省委書記劉寧後，昨在河南鄭州新鄭出席乙巳年黃帝故里拜祖大典。這是藍營高層今年首次訪問大陸。

陸方昨未安排公開受訪，夏立言簡短對台灣媒體表示，「我們繼續加強交流，大家都是炎黃子孫。繼續交流當然對兩岸有很大的好處」。

與夏立言同行的還有國民黨大陸部主任林祖嘉、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。夏立言還將轉赴江蘇，預計四月二日在徐州會見「國台辦領導」，並於四月三日赴南京中山陵拜謁。

黃帝故里拜祖大典由河南省政府、大陸國台辦等共同主辦，陸方與港、澳、台、僑代表逾五百人出席大典，陸方官員有大陸全國人大副委員長雪克來提．扎克爾，河南省委書記劉寧、海協會長張志軍，台方除夏立言一行，還有大陸全國台企聯總會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥等台商代表與會。

此外，預計今日在山東出席孔子文化春會祭孔活動的蕭旭岑，昨率卅位「大九學堂」學員登泰山。蕭旭岑在泰山頂的碧霞祠，許願兩岸和平，兩岸人民平安幸福。

帶台灣學生登泰山，蕭旭岑說，一方面體驗「登泰山而小天下」，另方面也感受濃厚的兩岸宗教交流氣氛，強調從文化、宗教來看，兩岸的連結是政治力切不斷的。

就賴清德總統宣布國安十七條限縮兩岸交流，大陸全國台企聯總會長李政宏昨受訪指，希望民進黨能懸崖勒馬，因為全面禁止兩岸交流是不切實際，兩岸經濟互相依存、互補，合作方能創造最大利益。

夏立言 蕭旭岑 馬英九基金會

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