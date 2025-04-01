今年首出訪 習近平擬本月訪馬越柬

香港南華早報昨天引述外交消息人士報導，大陸國家主席習近平預計四月出訪東南亞三國，包含馬來西亞、越南及柬埔寨，這是習近平今年首次外事訪問。

報導分析，在東南亞對美國總統川普第二任期的外交政策感到憂慮，及美中競爭升高的背景下，北京正努力將自己塑造成一個可信任和負責任的地區夥伴，加快深化與周邊國家的關係。與此同時，外界對於美國對該地區承諾的擔憂也加劇，特別是川普似乎對其歷史上的盟友和夥伴關係的價值提出質疑。

消息人士指，習近平可能在四月中旬啟程，並計畫在馬來西亞停留三天。另有消息人士說，習近平此次訪問大馬，將以他去年十一月在北京與馬來西亞首相安華的富有成效的會晤為基礎，此次訪問肯定有利於促進中馬雙邊關係。當時，習近平稱中馬是好朋友、好夥伴。

習近平去年未曾到訪東南亞國家，他上一次東南亞之行是二○二三年十二月，對越南進行國是訪問。再前一年，他曾前往印尼峇里島參加二十國集團峰會，並前往泰國進行正式訪問，同時出席亞太經濟合作會議峰會。報導指，北京與東南亞國家建立了牢固的貿易關係，但同時也與多個國家就南海主權發生爭端。

這也是習近平時隔十二年再度訪問馬來西亞。大馬是今年東協輪值主席國，吉隆坡與北京關係熱絡，一直在尋求北京的投資，兩國去年的雙邊貿易額創下歷史新高。大馬首相安華自二○二二年上任以來已三次訪問大陸，他今年二月曾表示，馬來西亞預計在未來兩個月內接待習近平，習將率領龐大的商業代表團赴大馬開拓商機，也將為大馬帶來更多的貿易機會。

越南是大陸在東協的最大貿易夥伴，也是大陸第五大貿易夥伴。儘管中越長期存在南海主權爭端，但兩國關係依然緊密。越共總書記、國家主席蘇林去年八月上任後隨即首訪大陸。柬埔寨則與大陸擁有多項「一帶一路」倡議大型基建工程。

川普今年一月就任以後，大陸與周邊亞洲國家互動轉趨緊密。上個月，大陸與日韓分別舉行了外長會及經貿部長會議，後者是時隔五年多來首次舉行，三方同意擴大經貿領域合作、加速推進中日韓自貿協定（ＦＴＡ）談判，以促進區域和全球貿易。日本共同社亦稱，大陸領導層正設想以朝鮮半島無核化強化與日韓的合作，因為在川普「孤立主義」形勢下，北京認為出現了向日韓靠近的戰略機遇。