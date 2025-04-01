習近平本月訪東南亞三國 降低美外交政策衝擊

香港南華早報引述外交消息人士報導，大陸國家主席習近平預計4月出訪東南亞三國，包含馬來西亞、越南及柬埔寨，這是習近平今年首次外事訪問。

報導分析，在東南亞對美國總統川普的外交政策感到憂慮，及美中競爭升高的背景下，北京正努力將自己塑造成一個可信任和負責任的地區夥伴，加快深化與周邊國家的關係。與此同時，外界對於美國對該地區承諾的擔憂也加劇，特別是川普似乎對其歷史上的盟友和夥伴關係的價值提出質疑。

消息人士指出，習近平可能在4月中旬啟程，並計畫在馬來西亞停留三天。這也是習近平時隔12年再度訪問馬來西亞。大馬是今年東協輪值主席國，吉隆坡與北京關係熱絡，一直在尋求北京的投資，兩國去年的雙邊貿易額創下歷史新高。

大馬首相安華自2022年上任來已三次訪問大陸，他今年2月曾表示，馬來西亞預計在未來兩個月內接待習近平，習將率領龐大的商業代表團赴大馬開拓商機，也將為大馬帶來更多的貿易機會。

習近平去年未曾到訪東南亞國家，他上一次的東南亞之行是2023年12月，對越南進行國是訪問。再前一年，他曾前往印尼峇里島參加二十國集團峰會，並前往泰國進行正式訪問，同時出席亞太經濟合作會議峰會。北京與東南亞國家建立了牢固的貿易關係，但同時也與多個國家就南海主權發生爭端。

越南是大陸在東協的最大貿易夥伴，也是大陸第五大貿易夥伴。柬埔寨則與大陸擁有多項「一帶一路」倡議大型基建工程。

川普今年1月就任後，大陸與周邊亞洲國家互動轉趨緊密。上個月，大陸與日韓分別舉行外長會及經貿部長會議，後者是時隔五年多來首次舉行，三方同意擴大經貿領域合作、加速推進中日韓自貿協定談判，以促進區域和全球貿易。日本共同社亦稱，大陸領導層正設想以朝鮮半島無核化強化與日韓的合作，因在川普「孤立主義」形勢下，北京認為出現向日韓靠近的戰略機遇。