傳大陸將審查長和出售港口 陸外交部重申反對經濟脅迫侵犯他國正當權益

針對大陸國家市場監督管理總局稱，將審查香港長江和記擬向貝萊德財團出售有關港口資產事宜，大陸外交部表示，注意到有關報導，並再次強調中國一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為。

大陸外交部發言人郭嘉昆31日主持例行記者會。有記者提問，中國國家市場監督管理總局表示將審查長和擬向貝萊德財團出售有關港口資產事宜。

郭嘉昆表示，注意到有關報導。中國國家市場監督管理總局就此表示，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，並維護社會公共利益。

郭嘉昆說：「我想再次強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為。」

長和本月初宣布，打包出售43個港口的營運權給美國企業貝萊德主導的財團，包括兩個巴拿馬港口，引起北京強烈反彈。

大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人上周五（28日）回應媒體詢問時說，將依法對長和與貝萊德關於巴拿馬港口的交易進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。