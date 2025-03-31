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美防長讚日是應對陸不可或缺夥伴 陸外交部：日本不應向台獨分裂勢力發錯誤信號

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國國防部長赫塞斯說「武士國家」日本對幫助華盛頓在包括台灣海峽在內的地區建立「可信的」威懾力以應對中國，是不可或缺的力量。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，應恪守中日四個政治文件原則，在台灣問題上謹慎慎行，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」

美國防長赫塞斯星期日（3月30日）與日本防長中谷元會晤時表示，有必要加強包括台海在內的地區威懾，日本是抗衡中國軍事侵略不可或缺的伙伴。

郭嘉昆3月31日在例行記者會上表示，美方以所謂「中國威脅」為藉口，挑動意識形態對立，鼓動分裂對抗，甚至煽動個別國家充當美國維護霸權的「炮灰」，地區國家對此應該提高警惕，嚴加防範。

郭嘉昆表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日方尤其應汲取歷史教訓，在軍事安全領域審慎行事。

郭嘉昆說：「台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事，不容他人置喙」。

郭嘉昆也說：「奉勸美方個別人士放棄『以台制華』的幻想，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美方在涉台問題上所作承諾落到實處。」

他強調，美國煽動個別國家充當維護霸權的砲灰，地區國家應嚴加防範。

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