台企聯李政宏看「賴17條」 盼民進黨懸崖勒馬：禁止兩岸交流不切實際

在總統賴清德推出17條因應策略後，藍營國民黨副主席夏立言、馬英九基金會執行長蕭旭岑近日相繼赴陸交流。大陸全國台企聯總會長李政宏31日在河南出席黃帝故里拜祖大典時受訪說，希望民進黨能懸崖勒馬，因為全面禁止兩岸交流是不切實際，兩岸經濟互相依存互補，結合方能創造最大利益。

大陸全國台企聯總會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥等台商、台胞代表31日在河南鄭州新鄭，出席乙巳年黃帝故里拜祖大典。

會前，就兩岸交流情況，李政宏受訪認為，民進黨為了一己之私，操作政治形態，扭曲兩岸交流，這是非常不可取的，既違背了民意，其實也是一種數典忘祖。

李政宏舉例，他今日參加黃帝故里拜祖大典，中華民族代代相傳，兩岸同胞都非常重視，清明節時一起祭拜祖先、慎終追遠，是不忘起源、祈求福澤的一種方式。

因此，李政宏喊話，希望民進黨能懸崖勒馬，全面性的禁止兩岸交流是不切實際的，不符合兩岸民眾的最大的利益，也是違背民意的。

李政宏說，我們的祖先來自中國大陸，兩岸本就是一家，沒有必要為了政治意圖去撕裂、拉扯，尤其是經濟兩岸互相依存，優勢互補，方能創造最大利益。

他說，台灣有好的技術，大陸有廣大的市場，也有充沛勞動力、齊備的產業鏈，若能互相結合，一起去賺全世界的錢，「這不是很好的事情嗎？」