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台企聯李政宏看「賴17條」 盼民進黨懸崖勒馬：禁止兩岸交流不切實際

聯合報／ 記者陳政錄／鄭州即時報導
對於賴總統推出17條針對中共統戰，檢視兩岸交流的因應策略，大陸全國台企聯總會長李政宏說，希望民進黨能懸崖勒馬，因為全面禁止兩岸交流是不切實際的。記者陳政錄／攝影
對於賴總統推出17條針對中共統戰，檢視兩岸交流的因應策略，大陸全國台企聯總會長李政宏說，希望民進黨能懸崖勒馬，因為全面禁止兩岸交流是不切實際的。記者陳政錄／攝影

在總統賴清德推出17條因應策略後，藍營國民黨副主席夏立言馬英九基金會執行長蕭旭岑近日相繼赴陸交流。大陸全國台企聯總會長李政宏31日在河南出席黃帝故里拜祖大典時受訪說，希望民進黨能懸崖勒馬，因為全面禁止兩岸交流是不切實際，兩岸經濟互相依存互補，結合方能創造最大利益。

大陸全國台企聯總會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥等台商、台胞代表31日在河南鄭州新鄭，出席乙巳年黃帝故里拜祖大典。

會前，就兩岸交流情況，李政宏受訪認為，民進黨為了一己之私，操作政治形態，扭曲兩岸交流，這是非常不可取的，既違背了民意，其實也是一種數典忘祖。

李政宏舉例，他今日參加黃帝故里拜祖大典，中華民族代代相傳，兩岸同胞都非常重視，清明節時一起祭拜祖先、慎終追遠，是不忘起源、祈求福澤的一種方式。

因此，李政宏喊話，希望民進黨能懸崖勒馬，全面性的禁止兩岸交流是不切實際的，不符合兩岸民眾的最大的利益，也是違背民意的。

李政宏說，我們的祖先來自中國大陸，兩岸本就是一家，沒有必要為了政治意圖去撕裂、拉扯，尤其是經濟兩岸互相依存，優勢互補，方能創造最大利益。

他說，台灣有好的技術，大陸有廣大的市場，也有充沛勞動力、齊備的產業鏈，若能互相結合，一起去賺全世界的錢，「這不是很好的事情嗎？」

乙巳年黃帝故里拜祖大典31日在河南鄭州新鄭舉行，陸方邀請大陸、香港、澳門、台灣和僑胞等與會。記者陳政錄／攝影
乙巳年黃帝故里拜祖大典31日在河南鄭州新鄭舉行，陸方邀請大陸、香港、澳門、台灣和僑胞等與會。記者陳政錄／攝影
各界代表在鄭州新鄭黃帝故里進香。記者陳政錄／攝影
各界代表在鄭州新鄭黃帝故里進香。記者陳政錄／攝影
乙巳年黃帝故里拜祖大典31日在河南鄭州新鄭舉行。記者陳政錄／攝影
乙巳年黃帝故里拜祖大典31日在河南鄭州新鄭舉行。記者陳政錄／攝影

夏立言 民進黨 賴清德 馬英九基金會

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