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習近平預計4月出訪馬來西亞、越南、柬埔寨

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據稱，大陸國家主席習近平預計4月出訪馬來西亞、越南及柬埔寨。（新華社）
據稱，大陸國家主席習近平預計4月出訪馬來西亞、越南及柬埔寨。（新華社）

香港媒體31日報導，大陸國家主席習近平預計下個月出訪東南亞三個國家，分別是馬來西亞、越南，以及柬埔寨。

《南華早報》周一引述外交消息人士稱，習近平可能在4月中旬啟程，並計劃在馬來西亞停留三天。

另一名不願透露姓名的消息人士說，習近平此次訪馬，將以他去年11月在北京與馬來西亞首相安華的富有成效的會晤為基礎。該消息人士補充說，此次訪問「肯定有利於」促進中馬雙邊關係。

馬來西亞是今年的東協輪值主席國。

《南華早報》報導，東南亞之行將是習近平今年首次出訪。習近平上一次訪問東南亞，是2023年12月對越南進行的國事訪問。

根據越南政府新聞網去年6月報導，越南是中國在東協最大的貿易夥伴，也是中國在世界第五大貿易夥伴國。

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