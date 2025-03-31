大九學堂登泰山 蕭旭岑：政治力切不斷兩岸連結

馬英九基金會執行長蕭旭岑率30位「大九學堂」學員訪問山東，參加孔子文化春會祭孔活動。今（31日）訪問團登泰山，碰上機器狗背東西上山，同學們深感好奇，蕭旭岑也在山頂的碧霞祠，許願兩岸和平，兩岸人民平安幸福，認為兩岸的連結是政治力切不斷的。

今天適逢農曆三月初三上巳節，也是民俗節日蟠桃會，泰山迎來大批前來祈福信眾上山，非常熱鬧。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「大九學堂」同學們都很感動，一方面體驗「登泰山而小天下」，一方面也感受濃厚的兩岸宗教交流氣氛。

蕭旭岑也在山頂的碧霞祠，許願兩岸和平，兩岸人民平安幸福。蕭旭岑表示，他也到在泰山頂的孔子廟，這是山東最高的孔子廟，明天就有兩岸青年一起祭孔，從文化、宗教來看，兩岸的連結是政治力切不斷的。

登山過程中，訪團還巧遇機器狗背東西上山，來自台灣的同學深感好奇，爭相與機器狗合影，還實際操作了機器狗。

蕭旭岑表示，大家很幸運能巧遇機器狗，這是泰山文旅集團物業公司測試用於搬運貨物、清運垃圾的機械狗。同學們都很好奇，也實際去體驗操作機器狗，還有人開玩笑說未來機器狗還可以載人上山，爬山就輕鬆多了。