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《人民日報》：中美完全可以互利共贏

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民日報31日刊文稱，儘管中美兩國產業有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面，強調中美完全可以互利共贏。（美聯社）
人民日報31日刊文稱，儘管中美兩國產業有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面，強調中美完全可以互利共贏。（美聯社）

中共中央機關報《人民日報》刊文稱，儘管中美兩國產業有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面，並強調中美發揮各自長處，加強投資合作，完全可以互利共贏。

《人民日報》3月31日發表署名「鐘聲」的文章，稱自1979年建交以來，中美雙向投資從幾乎為零增長到2,600億美元，雙邊貿易額也從不足25億美元躍升至6,800多億美元，兩國通過合作實現了巨大的經濟收益。

文章稱，中國為包括美國在內的各國企業提供了巨大投資機會、發展機遇，並指即使是在當前單邊主義、保護主義抬頭，地緣政治挑戰更加複雜的背景下，美國企業依然看好投資中國。

文章提到，有個別美國人士提出，美國企業不在中國投資行不行？對此，很多美國企業明確表示，撤離中國不可行，在商業上更不划算。

文章續說，中國市場廣闊，競爭激烈，但中國擁有全球最完備的產業體系、不斷改善的營商環境、穩定的外商投資政策以及龐大的高素質產業工人與人才隊伍等優勢。

文章表示，中美投資合作的邏輯清晰明了，儘管兩國產業有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面。中美發揮各自長處，加強投資合作，完全可以互利共贏，達到「1+1＞2」的效果。

文章還指出，美國將投資議題政治化，任意限制雙向投資，不僅無助於提升自身競爭力，更無法遏制中國發展，只會損害雙方企業和民眾的切身利益。

美國總統川普今年2月和3月已先後以芬太尼問題為由，向中國輸美商品加徵高達20%關稅。中國也連續祭出兩輪反制措施，包括對部分美國輸華產品加徵10%至15%關稅。中國官媒上周發文稱，面對川普擬加徵對等關稅，中國必將堅決反制。

「鐘聲」是《人民日報》以此為筆名的國際評論，是「中國之聲」的簡稱，把「中」字改成「鐘」，取「警世鐘聲」的寓意。自2008年11月此筆名推出後產生較大影響。

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