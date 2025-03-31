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中共政法委書記：切實把矛盾糾紛化解在基層

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政法委書記陳文清（左三）要求，要切實把矛盾糾紛化解在基層。（圖／取自中共最高檢官網）
中共中央政法委書記陳文清（左三）要求，要切實把矛盾糾紛化解在基層。（圖／取自中共最高檢官網）

中共政法委書記陳文清強調，要強化法治意識，充分運用調解、仲裁等法律手段，在法治軌道上實現定分止爭，切實把矛盾糾紛化解在基層。

據中新社報導，陳文清上周末在推進社會治安綜合治理中心規範化建設現場會上強調，綜治中心是推進平安中國建設的重要平台，是堅持和發展新時代「楓橋經驗」的重要載體，要堅持以人民為中心的發展思想，大力推進綜治中心規範化建設，確保人民群眾每一項訴求都有人辦、依法辦。

「楓橋經驗」是1960年代浙江諸暨楓橋鎮通過發動和依靠群眾，「堅持矛盾不上交，就地解決，實現捕人少，治安好」的做法。

陳文清說，中共總書記習近平高度重視綜治中心工作，指導綜治中心建設，推動綜治中心實現從無到有、從點到面，進入規範化建設的新階段。

他表示，要深入貫徹習近平重要指示精神和中共中央決策部署，以推進縣級綜治中心規範化建設為重點，發揮黨的領導政治優勢，重點推進場所設置、部門入駐、運行機制、督辦落實、信息化建設五方面規範化，實現有牌子、有場所、有力量、有機制、有效果的目標，對人民群眾訴求一站式受理、一攬子調處、全鏈條解決，讓人民群眾化解矛盾糾紛「最多跑一地」。

陳文清強調，要整合各方資源，便捷、高效服務群眾，多途徑、多手段化解矛盾糾紛。要強化法治意識，充分運用調解、仲裁、行政裁決、行政復議、訴訟、法律監督等法律手段，在法治軌道上實現定分止爭，切實把矛盾糾紛化解在基層。

中共 法律 習近平

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