汪曙申：賴清德全面破壞兩岸關係 正在「招戰」「引戰」

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申在環球時報31日刊登的「環球圓桌對話」中指出，台海和平穩定符合兩岸人民和亞太整個地區的利益，大陸致力於推動兩岸關係和平發展、融合發展。但賴清德的頑固台獨行徑，全面破壞了兩岸關係現狀，正在台海「招戰」「引戰」。

汪曙申說，2021年《經濟學人》雜誌將台灣稱作「地球上最危險的地區」；2024年，美國CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）發表評論文章稱，台海形勢沒有最危險，只有「更危險」；美國歐亞集團評估2025年全球十大風險，稱「台灣問題將加劇中美關係惡化」。

汪曙申問：「2008年至2016年期間，台海曾經是和平之海，如今卻變成危險之海。其根源在哪？」他指出，根源就在於過去8年多，民進黨分裂主義和台獨勢力蠻橫、冒險、挑釁，其總代表是蔡英文與賴清德。當前，賴清德的頑固台獨行徑，全面破壞了兩岸關係現狀，正在台海「招戰」「引戰」。

他表示，不久前，賴清德的「17條」將大陸定義為「境外敵對勢力」，等同於將兩岸關係界定為「敵對關係」，欲將台獨和戰爭一條道走到黑。

汪曙申認為，這一方面是賴清德死硬台獨理念的暴露。另一方面，美國戰略鷹派將中國視為挑戰美國自由主義霸權秩序的主要「敵手」（Adversary），這種定位比「對手」（Rival）更具進攻性。賴清德口中的「境外敵對勢力」與此如出一轍。

他指出，美國戰略鷹派將台灣視為美國的一種「戰略資產」，希望保持台灣與大陸的「永久性分離」，阻止中國實現國家完全統一。為此，他們極力慫恿和脅迫台灣「打巷戰」「搞地雷島」，賴清德已經主動投靠，充當美國消耗和遏制中國的代理人。

「正基於此，賴清德全面提高軍事整備，強化全民防衛，營造戰爭氛圍。」在汪曙申看來，賴清德已加緊政治上「新兩國論」與軍事上「以武謀獨」相配合，改變台海現狀，削弱台海和平，增大對抗衝突。

汪曙申表示，近十年來，國際安全環境日益惡化，全球地緣政治風險升高，特別是俄烏衝突、新一輪巴以衝突相繼爆發，嚴重衝擊國際安全秩序。伴隨外部環境的劇變，台灣社會形成了「三條路線」，分別由民進黨、國民黨和民眾黨所代表。

民進黨擁抱「倚美抗中謀獨」的「一邊倒」路線，藍白兩黨的路線包含了兩岸接觸、對話、交流與合作的因素，總體上歸屬於和平路線。賴當局以行政權、司法權和街頭民粹打壓藍白政黨，便是想以「一邊倒」的戰爭路線，壓制反「一邊倒」的和平路線。

汪曙申警告，若台灣藍白兩黨各自為戰，被台獨勢力各個擊破，那麼賴清德的戰爭路線將缺少制衡，會更加猖狂。

他指出，賴清德正把自身推向「戰爭製造者」，其台獨行徑不僅綁架全體台灣民眾，還將綁架亞太安全秩序。「對於『賴式台獨』這個最大亂源，中國政府必然『依法懲獨』『以武遏獨』，保留採取斷然措施的權利與可能。賴清德若膽敢觸碰《反分裂國家法》三條紅線，必將遭到歷史的審判和法律的嚴懲。」