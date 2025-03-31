王英津：賴清德已成破壞台灣政治制度的「危險製造者」

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指控，賴清德總統上任後製造「綠色恐怖」，打造「台獨政權」；濫用司法手段，整肅政壇異己；濫用罷免制度，削弱對手力量；恢復軍審制度，形塑戒嚴氛圍；控制言論自由，打壓促統聲音。他並稱，「賴清德已淪為破壞台灣政治制度和秩序的『危險製造者』」。

環球時報指出，近期，賴清德的所言所行不僅煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，還在島內搞「綠色恐怖」。賴清德已成為「麻煩製造者」，更是「危險製造者」和「戰爭製造者」。環球時報「環球圓桌對話會」邀請王英津等三名大陸涉台學者，就此展開討論，並於31日刊登三人發言。

王英津說，「自上台以來，賴清德對內打壓異己，製造『綠色恐怖』。在其主導下，台灣社會對立情緒不斷升高，政治生態日益惡化，公共討論空間持續收緊。

他指出，賴清德持續打壓政治異己，妖魔化政治對手，以「中共同路人」等標籤打擊政治異見者。不僅操弄島內媒體，嚴控新聞報導方向、製造虛假民意，確保所有信息都符合民進黨的政治利益，還強化對公權力的掌控，任命親信掌握關鍵部門，打著「國安」的旗號，強行擴大對公民社會的控制。這使整個台灣社會朝著更加封閉的方向發展。這些舉措已使台灣的民主制度日益失衡，民主監督體系正在被侵蝕。

王英津稱，賴清德還不斷指使司法機構以貪腐、違法等名義對國民黨、民眾黨等在野黨政治人物展開調查，企圖通過司法手段削弱對手。與此同時，還極力袒護自己的嫡系。在民進黨當局「雙標」的政治操作下，台灣司法機構已完全背離民主法治精神，成為賴當局打壓政治異己的工具。

他表示，賴清德通過鼓動民進黨啟動台灣地區公職人員罷免制度，來打壓反對黨的政治人物，將罷免制度工具化，借罷免制度操控台灣政局。這種將「選戰」延續到選後、將罷免當作「翻盤」工具的做法不僅耗費巨大社會成本，而且加劇政治對立。民進黨濫用罷免制度，破壞了民主機制的正常運作，還為長時間的黨派衝突埋下了隱患。

針對賴清德總統日前提出的「17項策略」，王英津說，最刺眼的便是要恢復已廢止十餘年的軍事審判制度。他認為，賴清德意欲通過恢復軍審制度，助力「綠色執政」，讓台灣重回「準戒嚴狀態」。其以「安全之名」，將普通兩岸交流、學術往來、民間接觸都納入所謂「反滲透」的範疇，不僅壓制了台灣民眾的自由和權利，而且抑制了台灣社會的活力，阻礙了長遠發展。

王英津並指出，近期，賴當局全面封殺島內反對台獨、支持統一的聲音，頻繁打壓統派人士和親大陸人士的言論，如近日轟動兩岸的「劉振亞案」。

王英津說，通過打壓異己、製造政治對立、壓制言論自由，賴清德已淪為破壞台灣政治制度和秩序的「危險製造者」。他呼籲台灣民眾要及時認清賴清德當局所作所為的嚴重危害性，勇於對其倒行逆施作堅決抵制。