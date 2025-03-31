陸學者：和平是兩岸共同願望 但和平不是無條件的

廈門大學臺灣研究院副院長張文生指出，兩岸和平是兩岸人民的共同願望，大陸為維護兩岸和平、為推進兩岸關係和平發展作出了巨大努力。但他強調，和平也不是無條件的，維護兩岸和平的核心基礎就是反對台獨、反對分裂。如果賴清德當局不惜把廣大台灣同胞推上「台獨、分裂」的戰場，大陸必然重拳出擊，斷然處置。

在環球時報31日刊登「環球圓桌對話」中，張文生表示，世界上沒有任何一個國家的人民比中國人民更希望通過和平的方式實現祖國統一。中國政府也多次重申，「中國人不打中國人」，「願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。因為以和平的方式實現祖國統一，對兩岸同胞、對中華民族最為有利。

他指出，祖國大陸為維護兩岸和平，為推進兩岸關系的和平發展作出了巨大的努力。一方面，盡最大的努力確保兩岸和平的基礎即一個中國原則得到維護和鞏固；另一方面，以最大的誠意推進交流合作，促進兩岸融合發展。

張文生說，「但是『樹欲靜而風不止』，島內台獨勢力、域外反華勢力千方百計地阻撓、破壞海峽兩岸和平統一的進程，其中，民進黨當局的頭面人物賴清德就是兩岸和平的麻煩製造者。」

張文生表示，「台灣地區領導人直選以來，賴清德是第一個公然自我標榜為『台獨工作者』的，號稱『台獨金孫』。他不僅頑固堅持『台獨執念』，反覆重彈『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』的『兩國論』老調，而且狂悖瘋癲，臆語頻出。」他並指賴清德就職以來，阻礙兩岸交流，破壞了台海和平。

張文生稱，「和平是兩岸同胞的共同願望，但和平不是天上掉下來的，和平也不是無條件的，和平需要兩岸同胞共同維護。而維護兩岸和平的核心基礎就是反對『台獨』、反對分裂。」

他最後強調，「如果賴清德當局繼續置廣大台灣同胞的利益於不顧，不惜把廣大台灣同胞推上『台獨、分裂』的戰場，大陸必然重拳出擊，斷然處置。賴清德之流難逃自取滅亡的命運。」