中國擁強大斷電纜裝置 美：對手應明白中斷電纜風險

港媒報導，中國開發強大電纜切割裝置，能撼動全球海洋權力格局。美國國務院對此表示，「我們的對手應該明白，海底電纜受到任何中斷都可能被錯誤詮釋，可能導致意外升級的風險，在緊張局勢加劇期間更是如此」。

台灣近期頻傳海纜受損情形，而南華早報22日報導，中國專家開發深海電纜切割裝置，能於水深4000公尺切斷世界上最堅固的深海通訊設備或電纜，有能力擾亂全球通訊。這是首次有國家公開擁有能破壞深海關鍵設施的裝置。

中央社24日就上述報導詢問美國國務院，中國號稱擁有的強大電纜切割裝置是否已引起疑慮；在強化關鍵通訊基礎設施的安全性及韌性方面，台美是否有合作機會。

國務院一名發言人28日指出，美國正密切關注事態發展，譴責中國任何非法切斷海底電纜的企圖。

這名發言人說，美國了解海底電纜「對我們的安全、經濟、全球連接及通訊能力的重要性」。美方正與外國及產業合作夥伴密切合作，確保海底基礎設施免受干擾、破壞及損壞。

南華早報22日的報導指出，中國的深海電纜切割裝置是目前海底通訊基礎設施最大運作範圍的兩倍，專門為與中國先進的載人和無人潛水器整合而設計，例如「奮鬥者」號和「海鬥」系列。

根據報導，該新裝置的出現，正值中國在海底基礎設施領域的立足點不斷擴大。中國現在擁有世界上最大的載人和無人潛水器艦隊，能夠到達世界海洋任何地方。

報導稱，雖然這項裝置是為民用救援和海底採礦的工作而開發，但同時具有雙重用途的潛力，可能會為其他國家敲響警鐘。

例如，這項裝置可以切斷關島等戰略要點附近的電纜。關島是美軍第二島鏈的關鍵，用來遏阻中國的防禦戰略。這裝置可能會在出現地緣政治危機期間，破壞全球通訊的穩定性。

今年初起，台馬第2、第3海纜接續出現斷裂障礙，2月底更發生中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷中華電信台澎第3海纜。船隻被押返安平港，依國安層級處理原則通報偵辦。

喬治城大學教授白曼（Daniel Byman）及美國戰略暨國際研究中心（CSIS）國防安全部門總裁瓊斯（Seth Jones）日前投書美國「外交事務」（ForeignAffairs），呼籲川普政府支持台灣發展強大低軌衛星通訊系統，以緩解中國破壞電纜對台灣聯外通訊的衝擊。

這兩位學者也建議台灣與谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及亞馬遜網路服務（Amazon WebServices）等美國雲端供應商合作，將關鍵資料備份儲存在海外。