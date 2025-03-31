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蘇起：賴總統國安政策「一隻眼開車易誤判」

聯合報／ 記者羅印冲／台北報導

賴清德總統日前宣布國安十七條，共軍發動演習，台海情勢升高，美中「川習會」如何談台灣成為焦點。針對賴政府國安政策，曾任國安會秘書長的蘇起形容，賴政府只用一隻眼睛和一隻耳朵，只看（聽）國際、不顧大陸，可是用一隻眼睛開車，沒有距離感，常誤判情勢。

至於美中台關係，蘇起認為川普對兩岸的政策現在還沒確定，班子還沒出來，目前美國對外重點仍在烏克蘭，對北京還只是零星式的決策。但他認為，川普會希望跟習近平談，在川普的概念裡，「大哥級的打交道、做交易，搞定事情是最快的」。

「川習會」是否會觸及第四公報或出現美中新架構？蘇起認為不太可能只針對台灣議題簽第四公報，當年美國聯蘇（蘇聯）制中，但中蘇其實已決裂，美中關係的困難只有台灣，因此中美簽個上海公報就解決了。但現在美中關係牽涉很廣，如果有第四公報，一定還會加上其他內容。

習近平第三任期到二○二七年，目前尚無設立接班人的跡象，但蘇起預計，習會希望在二○二七年前，透過美中交易和平解決台灣問題，這就要看雙方力量的對比。若交易不成，習在二○二七年中共二十一大前，壓力會更大。

不過，蘇起認為，川普和大陸談的話，反映台灣立場的程度可能很低。他提到在歐巴馬時代，兩岸談，美中也談，美中談之前會諮詢台灣的看法，我方會跟美方表達立場，由美方轉達給對岸，不像現在台灣只靠向一邊，最後就是由他們兩方（美中）去決定了，李登輝講的「台灣人的悲哀」，又重現了。

談到賴政府的國安和兩岸政策，蘇起表示，賴將兩國論變成「敵國論」（稱對岸為敵對勢力），但從歷史看，蔡英文責任更大。「蔡是把台獨房子蓋起來，梁都搭好了，只剩屋頂沒有放上去，賴則是把屋頂放上去，讓對方都受不了。」賴政府制定國安政策，如同用一隻眼睛開車，沒有距離感，常誤判情勢。

國安會 美中關係 蘇起

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