聽新聞
0:00 / 0:00
蘇起：賴總統國安政策「一隻眼開車易誤判」
賴清德總統日前宣布國安十七條，共軍發動演習，台海情勢升高，美中「川習會」如何談台灣成為焦點。針對賴政府國安政策，曾任國安會秘書長的蘇起形容，賴政府只用一隻眼睛和一隻耳朵，只看（聽）國際、不顧大陸，可是用一隻眼睛開車，沒有距離感，常誤判情勢。
至於美中台關係，蘇起認為川普對兩岸的政策現在還沒確定，班子還沒出來，目前美國對外重點仍在烏克蘭，對北京還只是零星式的決策。但他認為，川普會希望跟習近平談，在川普的概念裡，「大哥級的打交道、做交易，搞定事情是最快的」。
「川習會」是否會觸及第四公報或出現美中新架構？蘇起認為不太可能只針對台灣議題簽第四公報，當年美國聯蘇（蘇聯）制中，但中蘇其實已決裂，美中關係的困難只有台灣，因此中美簽個上海公報就解決了。但現在美中關係牽涉很廣，如果有第四公報，一定還會加上其他內容。
習近平第三任期到二○二七年，目前尚無設立接班人的跡象，但蘇起預計，習會希望在二○二七年前，透過美中交易和平解決台灣問題，這就要看雙方力量的對比。若交易不成，習在二○二七年中共二十一大前，壓力會更大。
不過，蘇起認為，川普和大陸談的話，反映台灣立場的程度可能很低。他提到在歐巴馬時代，兩岸談，美中也談，美中談之前會諮詢台灣的看法，我方會跟美方表達立場，由美方轉達給對岸，不像現在台灣只靠向一邊，最後就是由他們兩方（美中）去決定了，李登輝講的「台灣人的悲哀」，又重現了。
談到賴政府的國安和兩岸政策，蘇起表示，賴將兩國論變成「敵國論」（稱對岸為敵對勢力），但從歷史看，蔡英文責任更大。「蔡是把台獨房子蓋起來，梁都搭好了，只剩屋頂沒有放上去，賴則是把屋頂放上去，讓對方都受不了。」賴政府制定國安政策，如同用一隻眼睛開車，沒有距離感，常誤判情勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言