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夏立言見河南省委書記 重申「九二共識」推兩岸和平

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副主席夏立言（左）30日在鄭州和河南省委書記劉寧舉行會見。圖／河南衛視
國民黨副主席夏立言（左）30日在鄭州和河南省委書記劉寧舉行會見。圖／河南衛視

國民黨副主席夏立言一行赴陸訪問，30日在鄭州和河南省委書記劉寧舉行會見。夏立言表示，願堅持「九二共識」，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展；劉寧說，將為台商台企在豫投資興業提供更多便利、更優服務。

據河南日報，河南省委書記劉寧30日在鄭州會見夏立言一行，河南省政協主席孔昌生出席。根據陸方畫面，隨夏立言一同訪陸並出席今日會見的還有國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。

劉寧說，河南著力推進「四高四爭先」，積極融入服務大陸全國統一大市場，經濟發展勢頭強勁、潛力巨大、前景廣闊。他表示，豫台兩地文源相近、血緣相連、商源相通，河南的發展為台商台企提供了廣闊舞台，台商台企的發展也為河南貢獻了重要力量。

劉寧說，大陸將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」，認真貫徹中共中央決策部署，充分發揮根親文化等獨特優勢，持續拓展豫台各領域合作，積極推動兩岸青年交流，為台商台企在豫投資興業提供更多便利、更優服務，為廣大台胞在豫幸福生活創造更好環境、更好條件，為促進兩岸同胞交流交往、深化兩岸融合發展注入更多活力動力。

據陸媒發布訊息，夏立言說，兩岸同胞同屬中華民族、同為炎黃子孫，有共同的文化、共同的願景。拜祖大典在促進豫台人員往來、文化交流、經貿合作等方面發揮了重要作用，成為增進兩岸人民情感和友誼的重要平台。

夏立言表示，河南內陸開放高地加快隆起，產業體系完備、配套能力較強，也為廣大台商台企在豫創業發展提供了更多機遇。

夏立言稱，願堅持「九二共識」，充分發揮橋梁紐帶作用，持續加強台灣和河南在經貿、科技、文化等各領域的合作交流，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展，共創更加美好的未來。

夏立言此行於3月29日至4月4日赴陸訪問，重要行程是3月31日在河南鄭州出席黃帝故里拜祖大典，和4月3日赴江蘇南京中山陵謁陵，期間還將與陸方官員舉行會見，這也是今年藍營高層首次訪問大陸。

九二共識 台商 國民黨 夏立言

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