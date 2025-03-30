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串連文化、體育活動！香港「超級三月」盛事之一 國泰客機低空掠港

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
3月30日下午，為紀念香港啟德機場100周年，國泰航空A350客機飛越維港，低飛到啟德體育園上空附近。當天香港市區天氣清涼，市民熱情不減。在港島太平山上一早集聚大批市民，準備一睹國泰飛機低飛的壯觀畫面。中通社
3月30日下午，為紀念香港啟德機場100周年，國泰航空A350客機飛越維港，低飛到啟德體育園上空附近。當天香港市區天氣清涼，市民熱情不減。在港島太平山上一早集聚大批市民，準備一睹國泰飛機低飛的壯觀畫面。中通社

國泰航空一架A350客機，星期天下午飛越維多利亞港灣，大約在下午四點十五分低飛至啟德體育園館鄰近上空，吸引大批香港人在維港沿岸和啟德園區等候仰觀，這成為香港「超級三月」的超級盛事之一。

國泰航空客機今次飛越維港，重現一九九八年七月前，香港啟德機場年代鬧市有飛機低空掠過的奇景。以之來紀念香港啟德機場百年。當年的香港啟德機場關閉後，今年才建成開放為以場館為主的啟德體育園，體育園開放後第一盛事是國際七人欖球賽，三十日晚是欖球賽閉幕，國泰又是七欖贊助商，航機低飛掠維港和啟德，也是為七欖助興。

七人欖球是傳統欖球運動的變奏，節奏更快、比賽時間較短，每隊七人，每場七分鐘，最早一九七六年在香港現身，以後成為國際欖球重要賽事。在香港七欖早成一年一度盛事，一是因有全球各地人來，二是伴隨著飲酒作樂、奇裝異服，仿如過節。

今年香港七欖由原來的港島大球場，搬到九龍啟德體育園，加上香港官方要辦盛事，所以今次七欖大操大辦，不僅有國泰航機低飛掠港，還有三十日晚體育園的七欖閉幕式施放大型煙火。

為一連三天的香港國際七人欖球賽，香港啟德體育園新開幕，被認為香港有了為賽事提供的更大場地和國際級設施，而今次七欖入場人數預計是破紀錄的十四萬人次。有人提到，今次場內六十多個企業包廂早已全被認購，顯示不少大老闆都跑到香港來看七欖。

以七欖為小高潮，香港就有了一個「超級三月」，也即有連串大型文化、體育、經貿等大型活動的一個月。港府財政司司長陳茂波稱，截至二十八日，香港三月接待超過三百四十萬旅客，按年增加約12%，他特別強調，三月來客中包括約九十六萬名非中國大陸旅客，又說港府會繼續舉辦盛事吸引高質旅客。

陳茂波透過網誌稱，香港未來繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明、具吸引力大型活動、峰會和展會，吸引更多高增值商務旅客來港，為各相關行業帶來更多生意機會，鼓勵並支持商界開拓更多具特色商品和服務，以提升顧客消費體驗，「做到人旺、財旺、開心熱鬧」。

國泰航空 機場 香港 體育

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