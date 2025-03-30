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日對陸石墨電極加徵關稅 王文濤會見日產經大臣表關切

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部長王文濤30日在南韓首爾出席第13次中日韓經貿部長會議期間，會見日本經濟產業大臣武藤容治，就中日經貿關係等交換意見。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤30日在南韓首爾出席第13次中日韓經貿部長會議期間，會見日本經濟產業大臣武藤容治，就中日經貿關係等交換意見。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部長王文濤30日在南韓首爾出席第13次中日韓經貿部長會議期間，會見日本經濟產業大臣武藤容治，就中日經貿關係等交換意見。根據大陸商務部發布，中方對日方新增列管半導體相關物項、對自大陸進口石墨電極徵收反傾銷稅表達關切，希望雙方用好中日出口管制對話等機制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

根據大陸商務部新聞稿，王文濤表示，中日關係正處於改善發展的關鍵時期，雙方積極落實兩國領導人重要共識，成功舉行第六次中日經濟高層對話，豐富了中日戰略互惠關係的經濟內涵。他指出，中日經濟利益融合，產業鏈供應鏈互嵌，雙方應持續加強政策溝通，在綠色發展、數位經濟、第三方市場、地方等領域打造合作新增長點。

此前，大陸外長王毅22日在日本東京與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，雙方同意豐富中日戰略互惠關系在經濟領域內涵，達成20項重要共識，包含就日本水產品輸陸問題開展相關磋商。

新聞稿並表示，在王文濤會見武藤容治期間，中方對日方新增列管半導體相關物項、對自大陸進口石墨電極徵收反傾銷稅表達關切，希望雙方用好中日出口管制對話等機制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，推動中日經貿關係健康穩定發展。

此前，日本政府25日在內閣會議上決定，對進口自大陸的石墨電極徵收反傾銷稅，理由是存在不合理低價銷售行為。關稅稅率為95.2%，為期4個月，將從本月29日持續到7月28日。

根據中方發布，武藤容治表示，日方願以兩國領導人重要共識為指引，加強與中方各層級、各領域交流，並努力擴大協同合作，進一步拓展雙邊經貿關係的廣度與深度。歡迎中方積極參與2025大阪關西世博會。

北京 大陸商務部 日本 王毅 經貿

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