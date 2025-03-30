中日韓經貿部長會議 陸商務部長籲共同反對單邊主義

在美國總統川普4月2日祭出對等關稅前夕，第13次中日韓經貿部長會議30日在首爾舉行，是時隔5年多來首次。大陸商務部長王文濤在會議中呼籲日、韓應共同反對單邊主義和保護主義，持續推動區域經濟整合。會議就加強貿易投資合作、區域及多邊合作達成廣泛共識。

根據大陸商務部網站消息，3月30日，第13次中日韓經貿部長會議在南韓首爾舉行。大陸商務部部長王文濤與南韓產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治共同主持會議。會後，三國經貿部門共同發表「第13次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明」。

王文濤表示，中日韓地緣相近、文緣相通、商緣相連，三國經貿合作成果豐碩。「受單邊主義及保護主義蔓延等因素影響，世界經濟下行壓力加大」。他呼籲，中日韓作為區域乃至全球重要經濟體，應共同維護自由貿易和多邊貿易體系，反對單邊主義和保護主義，持續推動區域經濟整合，為世界經濟繁榮發展注入強勁動力。

王文濤並指，中方堅定不移推動高品質發展，擴大高水準對外開放，願與包括韓、日在內的世界各國分享發展機會。

根據中方發布，三國經貿部門一致同意，將加強在世界貿易組織（WTO）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、亞太經濟合作會議（APEC）等區域及多邊框架下合作，就加快中日韓自貿協定（FTA）談判進行討論，加強供應鏈合作和出口管制對話，深化數字經濟及綠色經濟合作，加強泛黃海經濟技術交流會議等地方合作，共同為企業合作營造良好環境。

根據「第13次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明」，三方支持以WTO為核心、以規則為基礎、開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制；就加快三國FTA談判保持討論；加強三方之間在出口管制領域的溝通；同意於日本召開下一次會議。