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大陸生育率續降…日本智庫：陸GDP 50年內恐無法超越美國

中央社／ 台北30日電
日媒報導，日本經濟研究中心日前發布50年期的長期經濟預測指出，由於中國生育率持續下降，美國與中國的GDP總額直到2075年仍將分居第1、2位，名次逆轉不會發生；但若美國總統川普的政策影響長期化，美中GDP排名則可能在2049年逆轉。示意圖。圖／AI生成
日媒報導，日本經濟研究中心日前發布50年期的長期經濟預測指出，由於中國生育率持續下降，美國與中國的GDP總額直到2075年仍將分居第1、2位，名次逆轉不會發生；但若美國總統川普的政策影響長期化，美中GDP排名則可能在2049年逆轉。示意圖。圖／AI生成

日媒報導，日本經濟研究中心日前發布50年期的長期經濟預測指出，由於中國生育率持續下降，美國與中國的GDP總額直到2075年仍將分居第1、2位，名次逆轉不會發生；但若美國總統川普的政策影響長期化，美中GDP排名則可能在2049年逆轉。

日經中文網報導，日本經濟研究中心日前匯總發布了未來50年的長期經濟預測，得出上述結論。這項長期經濟預測每5年公布1次，以包括台灣在內的全球83個國家和地區為研究對象，日前發布的是期中報告，夏季將發布包含日本經濟改革前景的最終報告。

這項預測指出，未來50年間，美國和中國的GDP總額在全球將繼續保持在第1、2位。兩國都將透過人工智慧（AI）的應用，以資訊服務、金融和保險為中心提高生產效率。而到2075年，印度GDP總額將躍居全球第3，第4至10名依序為德國、印尼、英國、墨西哥、巴西、加拿大、法國。

據報導，日本經濟研究中心在預測中推算了各國人口動態。結果顯示，從代表每名女性平均生育孩子數量的總和生育率來看，2075年中國將降到極低的0.8。以此推算，美中GDP的排名逆轉屆時不會發生。至於日本，與2024年的第4位相較，2075年的GDP總額將降至全球第11位。

這項預測指出，由於生成式AI帶動生產效率提高等原因，全球平均經濟成長率在2021至2030年間可達3.3%。但在此後，主要國家的人口減少反將成為經濟成長的負擔，2071至2075年的全球平均經濟成長率將減至1.3%，而2075年全球出生率也將下降到1.7%，遠低於維持人口均衡的水準。

預測提到，到2075年，亞洲各區域的人口都將轉趨減少。相形之下，非洲的人口未來50年將繼續成長，並在2040年代中期超過東亞。

然而這項預測指出，如果川普（Donald Trump）的政策影響長期化，美中GDP名次逆轉的可能性仍然存在。其中，如果美國自2026年起連續12年每年強制遣返約100萬名非法移民並嚴格限制合法移民入境，美國的經濟成長態勢將告下降，其GDP預計2049年將被中國超越。

預測並提到，2075年，含巴西、俄羅斯、印度和中國等主要新興市場國家在內的金磚國家（BRICS）10國GDP總和，將增至美國的1.4倍。

成長率 日本經濟 生育率 移民 美國

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