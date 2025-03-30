批長和售港口 港澳辦再轉文：港商不應向霸權主義低頭

香港富豪李嘉誠旗下長江和記據報將不會按原計畫在本周簽署出售港口協議後，港澳辦29日再度轉載親北京港媒「大公報」的文章，強調港商須有底氣，不應向霸權主義低頭。並稱有消息指長和不會簽訂任何協議，「香港政商界人士都希望消息屬實，盼望長和能及時回頭是岸」，「不再天真、糊塗下去」。

在大公報接連發表批評文章後，香港南華早報28日援引消息人士報導，長和將不會按原計畫向美商貝萊德（BlackRock）掌管的財團出售巴拿馬運河業務。28日當天，大陸市場監督管理總局也宣布將對相關交易依法展開反壟斷調查，以保護市場公平競爭，維護社會公共利益。這是大陸官方首次對此交易案有所動作。

隔日，港澳辦29日再度轉載大公報文章，轉載的內容包括大公報29日的頭版報導「香港各界支持依法審查長和交易『回頭是岸，請與國家站在一起』」以及社評「『在商言商』只是藉口 港口交易盡快回頭」，以及大公文匯網上的「港各界：港商須有底氣不應向霸權主義低頭」等文章。報導列出港區全國人大代表、民建聯立法會議員、工聯會立法會議員等人的說法。

大公報社評稱，「國家相關部門（指市監總局）首次對長和出售港口一事直接表明態度，寥寥數語，蘊含豐富信息。希望有關企業能掂量出這訊息的分量，盡快停止交易，否則後果嚴重。」

社評並稱，大公報連日發表文章質疑長和的交易並非正常商業行為，「希望從維護香港和國家發展高度審慎處理，可謂苦口婆心」，但有關企業非但聽而不聞，反而搞「公關」 伎倆，將各方好意規勸視為「文革式批鬥」，可見這不是對交易存在錯誤認知的問題，而是「揣著明白裝糊塗」，企圖蒙混過關，令人失望。

該社評強調，美國大搞霸權主義，但中國從來不吃這一套，國家市場監督管理總局的嚴正表態，「有關企業不僅要聽到，更要深刻認識到問題的嚴重性和繼續推進交易的嚴重後果。在面對關乎國家安全和發展利益的大是大非問題上，保持清醒認識。」

該文章最後指出，有消息稱，長和方面將不會簽約，如果屬實，這顯示長和態度有所改變，「但願長和不要再 『天真』 、『糊塗』下去，及早回頭」。