快訊

申請入學放榜！ 醫學系被超車 住院醫師曝辛酸內情

健身不只需要蛋白質 營養師揭纖維攝取不足易有哪些負面影響

聽新聞
0:00 / 0:00

批長和售港口 港澳辦再轉文：港商不應向霸權主義低頭

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港富豪李嘉誠旗下長江和記據報將不會按原計畫在本周簽署出售港口協議後，港澳辦29日再度轉載親北京港媒「大公報」的文章，強調港商須有底氣，不應向霸權主義低頭。（路透）
香港富豪李嘉誠旗下長江和記據報將不會按原計畫在本周簽署出售港口協議後，港澳辦29日再度轉載親北京港媒「大公報」的文章，強調港商須有底氣，不應向霸權主義低頭。（路透）

香港富豪李嘉誠旗下長江和記據報將不會按原計畫在本周簽署出售港口協議後，港澳辦29日再度轉載親北京港媒「大公報」的文章，強調港商須有底氣，不應向霸權主義低頭。並稱有消息指長和不會簽訂任何協議，「香港政商界人士都希望消息屬實，盼望長和能及時回頭是岸」，「不再天真、糊塗下去」。

在大公報接連發表批評文章後，香港南華早報28日援引消息人士報導，長和將不會按原計畫向美商貝萊德（BlackRock）掌管的財團出售巴拿馬運河業務。28日當天，大陸市場監督管理總局也宣布將對相關交易依法展開反壟斷調查，以保護市場公平競爭，維護社會公共利益。這是大陸官方首次對此交易案有所動作。

隔日，港澳辦29日再度轉載大公報文章，轉載的內容包括大公報29日的頭版報導「香港各界支持依法審查長和交易『回頭是岸，請與國家站在一起』」以及社評「『在商言商』只是藉口 港口交易盡快回頭」，以及大公文匯網上的「港各界：港商須有底氣不應向霸權主義低頭」等文章。報導列出港區全國人大代表、民建聯立法會議員、工聯會立法會議員等人的說法。

大公報社評稱，「國家相關部門（指市監總局）首次對長和出售港口一事直接表明態度，寥寥數語，蘊含豐富信息。希望有關企業能掂量出這訊息的分量，盡快停止交易，否則後果嚴重。」

社評並稱，大公報連日發表文章質疑長和的交易並非正常商業行為，「希望從維護香港和國家發展高度審慎處理，可謂苦口婆心」，但有關企業非但聽而不聞，反而搞「公關」 伎倆，將各方好意規勸視為「文革式批鬥」，可見這不是對交易存在錯誤認知的問題，而是「揣著明白裝糊塗」，企圖蒙混過關，令人失望。

該社評強調，美國大搞霸權主義，但中國從來不吃這一套，國家市場監督管理總局的嚴正表態，「有關企業不僅要聽到，更要深刻認識到問題的嚴重性和繼續推進交易的嚴重後果。在面對關乎國家安全和發展利益的大是大非問題上，保持清醒認識。」

該文章最後指出，有消息稱，長和方面將不會簽約，如果屬實，這顯示長和態度有所改變，「但願長和不要再 『天真』 、『糊塗』下去，及早回頭」。

北京 巴拿馬運河 李嘉誠 立法會 香港

延伸閱讀

李嘉誠賣巴拿馬港口陷兩難 4公司市值蒸發逾100億美元

長和擬售港口中方要管 審查期可能半年

中國官媒批長和賣港口無異向對手遞刀 隨後刪文

大數字／六策略出擊 活化郵輪商機

相關新聞

中6代機再曝試飛 空中放油大突破 「美望塵莫及」

解放軍第六代戰機試飛畫面近日頻在網上出現，29日網傳視頻中，「殲36」戰機在飛行過程中收起起落架後，三個發動機尾部突然噴...

迦納軍方：迦納漁船疑遭海盜攻擊 3大陸公民遭擄

西非國家迦納軍方29日通報，一艘漁船疑似遭海盜攻擊後，包括船長在內的3名中國大陸公民在迦納海域失蹤，相信被綁走。

批長和售港口 港澳辦再轉文：港商不應向霸權主義低頭

香港富豪李嘉誠旗下長江和記據報將不會按原計畫在本周簽署出售港口協議後，港澳辦29日再度轉載親北京港媒「大公報」的文章，強...

香港警務處長蕭澤頤將任滿 副處長周一鳴料接棒

香港警察學院29日舉行結業會操，共187人接受檢閱。將於4月1日任期屆滿的警務處處長蕭澤頤擔任檢閱官，向八名學員頒發最優...

中國官媒批長和賣港口無異向對手遞刀 隨後刪文

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭...

陸追責台獨打手 陸學者：等待他們的是祖國的反獨重拳

在賴總統推出「國安17條」後不久，大陸國台辦網站26日上線「台獨打手」舉報信箱。中國社會科學院台灣研究所研究員、涉外關係...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。